Duras críticas contra la gestión de Rodolfo Suarez por la inseguridad

Rafael Moyano, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, habló en Mendoza a partir de los lamentables hechos de inseguridad. Criticó las políticas de prevención, tanto del ministerio como de los municipios y dijo que se quieren poner a disposición, pero que no son escuchados por las autoridades provinciales.

A partir del crimen de Emiliano Fernández, el joven de 37 años que iba a trabajar en bicicleta y fue abordado por un delincuente que lo golpeó en la cabeza y lo mató para robarle, se le consultó a la Bicameral de Seguridad sobre la situación general en materia preventiva de delitos. Moyano no brindó un panorama alentador, por el contrario: "Es gravísimo lo que está pasando, no hay una política de prevención y esto es por la falta de inversión".

"No hay móviles, no hay cámaras, los móviles están destruidos", siguió diciendo el legislador del Frente de Todos. Luego aseguró que no es sólo una cuestión presupuestaria sino que además "hay una falta de diseño de políticas. Preguntamos también a las autoridades cuál es el plan de seguridad, pero nadie nos lo informa".

Para ejemplificar su desacuerdo en diferentes situaciones, contó que "cuando se produjo el conflicto con los camioneros en la Cordillera todo lo que fue la provisión de alimentos la hizo el Ministerio de Seguridad. Encima que no tenemos recursos, se decide esto, cuando hay otros ministerios con esa competencia. Fueron más de 7 mil viandas de comida, eso es inversión directa en políticas de seguridad. No digo que esté mal, sino que lo tendría que haber hecho otra cartera".

En relación a las autoridad provinciales, Moyano opinó que "tenemos un problema". Y enfatizó enérgicamente: "No ponen la cara. No se sientan a acordar, imponen". "Si uno pregunta en Capital quién es el ministro de Seguridad, los vecinos no saben, siendo que él tiene una extensa carrera en ese municipio"; acotó.

Moyano también criticó que "no tenemos plana mayor, no hay comisarios generales, solo uno. Este Gobierno lo ha diseñado así, Cornejo y Suarez, es una decisión política totalmente errónea". "Nosotros podemos trabajar en conjunto, ayudar y colaborar, pero no nos hacen parte".

Sobre la falta de profesionalización en la Fuerza, como plantea el jefe de la Policía, el presidente de la Bicameral de Seguridad comentó: "Yo no lo sé. Si ellos lo dicen, será así. Y yo me preocuparía".

"Parece normal que salgamos de la casa con miedo por la inseguridad", se quejó y luego apuntó también contra los municipios, argumentando que "tampoco ayudan". Dijo que las comunas tendrían que trabajar en la prevención situacional: cortar las ramas, mejorar el sistema de luces, etc. "Los municipios tienen que invertir en seguridad también".

Finalmente, el senador aseguró que desde la Bicameral de Seguridad, "venimos haciendo un esfuerzo y tratamos de tener presencia en el territorio y no la ausencia de esta gestión provincial, que eso sí nos preocupa. No tienen sensibilidad para tratar y ocultar los temas". Además, coincidió en que en materia de inseguridad sólo trascienden solo los asesinatos, pero que día a día "hay casos de violencia que no se conocen o que no se denuncian. También porque están dentro de los sectores más humildes".