Una diputada peronista se despachó contra Alberto Fernández y su plan secreto

En medio de la cobertura de MDZ de la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso, hubo un leve cruce con Graciela Camaño en uno de los pasillos del Congreso. A la diputada nacional del bloque Consenso Federal, se la vio muy apurada y con bastante bronca encima. En su entrevista, la funcionaria dio declaraciones acerca del discurso del presidente Alberto Fernández y dijo que “fue pobre, impreciso, con falacias y descoordinado. Hay números de decretos que no cierran”.

Durante el discurso del presidente, Graciela Camaño habría subido este tweet acusando a Alberto Fernández de incitar un conflicto innecesario y poco estratégico (ya que pelea a miembros de la oposición sabiendo que necesita de estos para la aprobación del proyecto de ley del acuerdo con el FMI).

Me queda claro que el presidente no quiere q le aprueben el acuerdo con el FMI. Acaba de provocar de manera innecesaria a quienes necesitará para la votación #AsambleaLegislativa — Graciela Camaño (@GracielaCamano) March 1, 2022

En cuanto a la actitud del PRO con su salida del recinto, la diputada hizo referencia a que los dichos del presidente acerca de la causa judicial hacia miembros del PRO “fue innecesario porque está necesitando, indudablemente, los votos del PRO para poder llevar adelante el acuerdo. Hay una parte de su propio bloque que ya le dijo que no lo va a aprobar, o que no está de acuerdo. Entonces, ¿para qué te pones a hacer reminiscencias del pasado? Me parece totalmente innecesario”.

En cuanto a la parte judicial, Camaño dijo que “el Poder Ejecutivo tendría que decir por qué no sacaron cuando tenían el número en el Senado, todos los concursos que están en el Senado y en el Poder Ejecutivo y de Sante Fe. Santa Fe está sin cubrir no porque no están hechos los concursos sino porque los tiene el Ejecutivo o el Senado. No es que falta inventar una secretaría, hay que cubrir los que están”.

Cuando se le preguntó acerca de las próximas votaciones en el Congreso sobre el proyecto del acuerdo con el FMI, la diputada nacional respondió que su bloque no lo tiene decidido.

“Los cordobeses dijeron que se iban a abstener y nosotros queremos mirar un poco de qué se trata. La verdad que lo que dio acá son generalidades que son las que vienen sosteniendo. Ahora, vos podes decir que no vamos a hacer ningún tipo de modificaciones al sistema jubilatorio. Bueno, macanudo. Mostrame a qué te estás comprometiendo”, exclamó la diputada de Consenso Federal.