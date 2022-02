Se cayó la última pericia, pero confirman la imputación de Paco Pérez

En un nuevo capítulo de la causa contra el exgobernador de Mendoza Francisco "Paco" Pérez por presunto enriquecimiento ilícito, la tercera y más reciente pericia realizada para justificar la posesión de un departamento fue declarada nula por la jueza de Garantías Érica Sánchez. Sin embargo, la magistrada confirmó la imputación de Pérez. La defensa del exmandatario manifestó no estar de acuerdo por "no haber participado de la pericia" y tendrá la posibilidad de apelar en los próximo días.

La investigación está a cargo del fiscal de Delitos Económicos Santiago Garay y hace foco en la adquisición de un departamento en las Torres Agustinas, edificación ubicada en el Barrio Bombal de Godoy Cruz. En concreto, la denuncia surgió en 2016 a raíz de la presentación de declaraciones juradas de Pérez y Celina Sánchez -su esposa-, por lo que legisladores de la Unión Cívica Radical notaron inconsistencias en lo detallado respecto a ingresos necesarios para comprar ese tipo de inmueble valuado en ese entonces en $1.165.000. Asimismo, Sánchez no presentó ingresos en aquella declaración jurada

Las Torres Agustinas se encuentran en el Barrio Bombal de Godoy Cruz.

La primera pericia tuvo un efecto en contra de Pérez, ya que no se podían justificar los ingresos para la compra del departamento. La segunda pericia, tuvo resultado favorable para el exgobernador. A la hora de "desempatar", en la tercera y última pericia, la jueza Sánchez hizo lugar al pedido de nulidad, pero con la particularidad de que la imputación continúa.

Desde fiscalía se aferrarían a que la recriminación o imputación no se basa únicamente en lo arrojado por las pericias, sino en pruebas presentadas con anterioridad, es decir, confían en que no es determinante para la continuidad de la causa.

No obstante, desde el entorno de Pérez afirman a MDZ que "si la pericia es nula, lo de atrás es nulo porque es la doctrina del árbol envenenado", en referencia a la teoría de que cualquier prueba que directamente o indirectamente y por cualquier nexo se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula.

"La jueza de garantías declaró nula la pericia que fue la base para el avoque y la imputación. Pero alega en el fallo que el fiscal podría haber imputado con la simple denuncia o la pericia forense. Hay una clara contradicción y extralimitación en el fallo", comentan allegados al exgobernador entre 2011 y 2015.

Y agregan: "El departamento nunca se ocultó. Se compró en precio real y en cinco años. Se declaró ante AFIP y no estaba a nombre de testaferros. Son situaciones que no se tuvieron en cuenta ni en la pericia ni en el expediente. La investigación solo ahonda entre 2012 y 2013, mientras que no se tienen en cuenta 18 años de función pública".

La defensa de Pérez tiene 3 días hábiles para apelar ante la decisión de la jueza, por lo cual -momentáneamente- la causa queda en suspenso.