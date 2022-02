Pablo Moyano al ataque: marcha contra Alberto y pide "lesa humanidad" para Mauricio Macri

Marcha y movilización contra un decreto de Alberto Fernández y embestida judicial para declarar delito de “lesa humanidad” el presunto espionaje ilegal del Gobierno de Mauricio Macri. Hugo y Pablo Moyano volverán a tomar las calles mañana para pedir "la inmediata prórroga del decreto de cobertura a los choferes que contraigan coronavirus", según informó la organización gremial.

Sin embargo, el Gobierno nacional no parece dispuesto esta vez a ceder a las presiones del camionero. “El presidente no va a cambiar el decreto”, adelantaron hoy desde el Ministerio de Trabajo de la Nación ante la consulta de MDZ. El gremio de Moyano reclama que se prorrogue el decreto presidencial 260 del 2020 donde se ampliaba la emergencia sanitaria y se mantenía a los camioneros como trabajadores esenciales. Al perder vigencia ese instrumento, las ART no brindan más cobertura a los trabajadores de ese sindicato que se contagien de covid-19 fuera del ámbito laboral.

Por ese mismo motivo Hugo y Pablo Moyano se habían movilizado el jueves último hacia el Ministerio de Trabajo por lo que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que "la covid-19 continúa siendo en la Argentina una enfermedad laboral, y todos los que se enfermen están cubiertos". Sin embargo, un comunicado firmado por Hugo y Pablo Moyano sostuvo que el 31 de diciembre expiró el decreto que obligaba a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) a cubrir a los trabajadores en caso de contraer coronavirus, aunque señaló que "la ausencia de prórroga de ese instrumento hace que los choferes estén en un vacío que permite descontar los días de aislamiento si se contagian".

Pablo Moyano y Alberto ya habían chocado por el conflicto de los camioneros varados en la frontera con Chile. "Esto ya no es un reclamo gremial es una cuestión de estado", disparó Moyano en referencia a los miles de camioneros que llevan días esperando para cruzar la frontera debido a los estrictos protocolos que dispuso Chile. "El presidente tiene que intervenir de forma urgente", aseveró en una entrevista en Radio Con Vos. Ahora el conflicto es por la cobertura médico de los afiliados infectados con covid-19.

"Las ART, aprovechando el vencimiento del decreto, miran para otro lado. Ante ese atropello, el gremio se movilizó el jueves en demanda de la prórroga inmediata del decreto y reclamó que se reconozca a la enfermedad como profesional. El sindicato no parará hasta lograrlo", aseguró Pablo Moyano. Los camioneros de todo el país se movilizarán otra vez mañana desde las 12 hacia la cartera de Salud en demanda de la inmediata prórroga del decreto. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo había asegurado en un comunicado el 14 de enero que "los trabajadores tienen cobertura por la covid-19 de acuerdo con el régimen que corresponda según la actividad", y sostuvo que el decreto 260/20 que el gremio reclama prorrogar expiró el 31 de diciembre ante "el cambio de la coyuntura sanitaria por la exitosa implementación del programa de vacunación" nacional.

La respuesta del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, fue contundente: "Estuvimos y estamos con los trabajadores porque la Argentina fue el único país del mundo que estableció la presunción absoluta de que el coronavirus es una enfermedad laboral". El funcionario explicó que el trabajador que contraiga el virus continuará cubierto por las ART, pero señaló que "cuando se liberaron las restricciones y se determinó que el lugar laboral no es foco de principal contagio se resolvió que la Covid-19 siga siendo enfermedad laboral, pero ahora hay que pasar por una comisión médica".

Sin embargo, ese no es el único reclamo del clan Moyano. Ahora le piden a la Justicia que la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos sea considerada como "delitos de lesa humanidad". "En virtud de la extrema gravedad de los sucesos que aquí se investigan, esta querella solicita, se evalúe la posible calificación de determinadas conductas (prisiones ilegales y tormentos o coacciones a detenidos) como de delitos de lesa humanidad", explicó Daniel Llermanos, el abogado de los Moyano. Al apelar los desprocesamientos de, entre otros, los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Llermanos consideró que "poner los recursos del Estado al servicio de prácticas asociadas al espionaje ilegal y la persecución política no es una novedad. Se trata de una maquinaria que en Argentina se consolidó en tiempos de dictadura y terrorismo de Estado".

"Actualmente se investigan innumerables hechos de inteligencia ilegal cometidos entre 2016 y 2019, que dan cuenta de la sistematicidad de estas prácticas, decididas desde las máximas autoridades de gobierno y con la participación de empresarios", añade el texto. La legislación internacional define a la lesa humanidad como "delito en que el perjuicio (muerte, violación, desaparición, deportación, detención.) se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, o por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos inaceptables".

El objetivo de esa naturaleza de delitos -agrega la definición- es "la intención de mantener ese régimen".

Llermanos pidió la "nulidad" del fallo de la Cámara Federal porteña que desprocesó a Arribas y Majdalani y consideró que los hechos bajo investigación fueron obra de agentes marginales de la AFI que actuaron como "cuentapropistas" de la inteligencia.

"Se encuentra acreditado de manera plena que los gravísimos delitos investigados no podían de ninguna manera haberse construido sin la decisión de los máximos responsables del funcionamiento de la AFI", insistió el escrito de apelación. "Cuando no se respetan las reglas de juego preestablecidas el acto es irregular, defectuoso y viciado, más aún cuando causan perjuicios irreparables. Si se advierte un descarrilamiento en el recto caminar del proceso o de sus actos irremediablemente es acto es nulo y deben eliminarse sus efectos", resumió el documento.