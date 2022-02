Las tres gobernaciones que piensa ganar Juntos por el Cambio en 2023

Los estrategas de Juntos por el Cambio ya sacan cuentas para el 2023 y no solo piensan en las elecciones presidenciales. Están convencidos de quedarse con las gobernaciones de Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. No están tan seguros de las chances en Córdoba porque no es fácil ganarle al PJ local.