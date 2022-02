Sillas vacías y tensiones dentro del Ministerio de Turismo y Cultura

El cambio en el Ministerio de Turismo y Cultura aún no termina de cuajar en el Gobierno y puertas adentro hay tensiones. Es que si bien Nora Vicario se hizo cargo de la conducción, aún quedan sillas vacías y, en el medio, hubo problemas por las designaciones de las segundas líneas y hay varias áreas acéfalas e incluso personas que iban a ser designadas y decidieron alejarse por las demoras.

El teatro Independencia y la espacio cultural Julio Le Parc, dos íconos de Cultura, están sin conducción. El 13 de diciembre pasado asumió la nueva ministra Nora Vicario, sin embargo no ha habido designación oficial para la coordinación de las salas teatrales. Por eso crece el descontento en el ambiente del teatro y de la música por la falta de programación en esos espacios. “Se está trabajando en ese tema”, fue la única respuesta oficial que recibió MDZ cuando consultó en el ministerio por la ausencia de designaciones frente a las dos grandes salas teatrales que dependen directamente de la cartera.

Vacíos

El Teatro Independencia, que es reconocido como “el principal escenario” de la provincia, y el Espacio Julio Le Parc-, ubicado en Guaymallén-, figuran en el organigrama del ministerio bajo la Dirección de Gestión Artística. Hasta diciembre del 2021, que pasó a ocupar el cargo de senadora nacional para el que fue electa en noviembre, Mariana Juri fue la ministra de Turismo y Cultura. Antes de dejar su cargo, hubo enroques en el ministerio: el actor Marcelo Lacerna era el coordinador del teatro Independencia y pasó a ocupar el cargo de Director de Gestión Artística. Frente al Le Parc, estaba Daniel López, un hombre con perfil técnico y empleado de planta de Cultura. Los teatros quedaron sin dirección y de acuerdo a lo que aseguran desde esos espacios, Lacerna propuso nombres para ambos espacios, pero nunca salieron las designaciones oficiales, por lo tanto las personas nombradas no pudieron ejercer esos cargos

En Cultura admiten estas acefalías pero nadie sale a hablar del tema oficialmente. Desde el sector del teatro pedirán una audiencia a Lacerna por situaciones que se están dando en el Le Parc. La delegada general de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Guadalupe Carnero, explicó: “Sabemos que las personas que estaban a cargo de los teatros han sido removidas. Y ahora pareciera que están sin dirección. Pero no tengo información oficial. Sólo comentarios. También sabemos que a varios grupos que estaban ensayando en Le Parc ahora los han sacado con el argumento de que ya no se puede ensayar ahí”. Ante la consulta si han tenido alguna audiencia con alguna autoridad, Carnero explicó: “Vamos a solicitar audiencia con Marcelo Lacerna porque nos ha llegado el reclamo de los grupos que necesitan ensayar y no tienen dónde hacerlo”.

Otras de las quejas que se repiten tanto en el ambiente del teatro como de la música es la ausencia de programación de verano para las salas. “Este año, por primera vez, no hubo un calendario cultural de verano”, se quejó otra persona del sector quien pidió reserva de su nombre. La Dirección de Administración, a cargo de Aldana Pizarro Valle, es quien tiene a cargo la aplicación del presupuesto de Cultura y según dijeron fuentes consultadas, junto a la ministra Vicario estarían haciendo una revisión de contratos, designaciones y hoy toda la pauta cultural se la estaría llevando “la realización de la fiesta nacional de la Vendimia” que será el 7 de marzo próximo. “Hasta después de Vendimia, creemos que no habrá novedades sobre los teatros”, sostuvieron

Una de las hipótesis que se manejan en el ambiente de la Cultura es que no se asignen cargos políticos sino que Vicario (que era funcionaria de la municipalidad de Capital, muy cercana al gobernador Rodolfo Suárez) replique el modelo de la Capital donde las salas teatrales y culturales tienen coordinadores con fuente perfil técnico.

Antes de terminar de que asumiera Vicario también hubo algunos cruces por el área de Turismo, cuando Suarez le ofreció espacios a los empresarios que forman parte de Cambia Mendoza....