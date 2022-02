Esteban Bullrich desmintió los rumores sobre su salud con un conmovedor mensaje

El ex senador nacional por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich desmintió los rumores sobre su salud en una emotiva publicación que hizo en redes sociales.

"A pesar de los rumores Dios no ha terminado su obra conmigo #lavidaeshoy", escribió Bullrich y compartió una fotografía en la que aparece junto a su pareja luciendo una remera con la leyenda "Me define mi actitud, no la ELA".

El ex senador de Juntos por el Cambio, que anunció hace unos meses que padece la enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas, dejó su banca ante el avance de la afección.

Qué es la esclerosis lateral amiotrófica

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que se provoca una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal: en sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos.

En Estados Unidos también se conoce como enfermedad de Lou Gehrig (por el famoso jugador de béisbol retirado por esta enfermedad en 1939), y en Francia como enfermedad de Charcot (uno de los pioneros de la neurología).

A pesar de ser la enfermedad más grave de las motoneuronas, existen una gran variedad de enfermedades en las que se ven afectadas estas células nerviosas.

Bullrich fue diagnosticado con la enfermedad hace un año y comenzó a sufrir el avance de la misma en los últimos meses, por lo cual debió renunciar a su banca como senador.