La insólita explicación de Luana Volnovich por su viaje al Caribe

La titular del PAMI, Luana Volnovich, rompió el silencio tras la controversia desatada por el viaje que realizó a la playa de Holbox -en el Caribe- junto a su pareja y número dos del mismo organismo, Martín Rodríguez. La funcionaria ligada a La Cámpora fue filmada a mediados de enero mientras se encontraba vacacionando en dicho destino paradisíaco, lo cual generó una serie de críticas tanto del oficialismo como de la oposición. "Usé unos pasajes que se me iban a vencer, cosas que le pasan a personas que viven de su sueldo", señaló Volnovich.

En ese entonces, se la cuestionó porque el presidente, Alberto Fernández, le pidió a sus funcionarios de primera línea que no abandonaran el país y que vacacionaran en destinos nacionales, todo en marco de una delicada situación que vivía Argentina con la llegada la tercera ola de coronavirus.

“Se dijo que no le había pedido permiso al presidente, claro que lo hablé con él y él lo sabía. Fueron los primeros 10 días que me tomé después de dos años de trabajo intensivo en la obra social de jubilados más grande de Latinoamérica y más grande del mundo. Es un desafío muy grande y mis primeros días de descanso fueron muy necesarios”, indicó en una entrevista radial a Futurock.

“Entiendo que hubo dudas legítimas y genuinas de algunos sectores por el destino, que en realidad tiene que ver con cuestiones que no dije porque usé unos pasajes que se me iban a vencer, cosas que le pasan a personas que viven de su sueldo. Pero yo igual entiendo y lo acepto porque se me exige más por el rol que tengo ahora; acepto las dudas genuinas”. comentó acerca de las críticas.

Sin embargo, manifestó que los diarios hablaron "mentiras absolutas". “Se dijo que me fui en un avión privado de la provincia de Chaco, que me fui en rebeldía con el Presidente, se dijo que hice acefalía en el PAMI y que mi papá ganaba 350 mil pesos y otras barbaridades. Lo que es un ataque a mi vida personal, que es más fácil porque soy mujer, eso lo tengo claro (...) Fue muy difícil desde lo personal”, esgrimió.