Un intendente fulminó a La Cámpora y reveló su "modus operandi"

Las trabas que han surgido para el desarrollo de un nuevo centro de esquí en Malargüe parecen haberse convertido en la gota que rebalsó la paciencia del intendente Juan Manuel Ojeda. El intendente radical estalló en las redes sociales luego de ver como, una vez más, se alejan las promesas de inversión en la tierra que gobierna. Disparó directamente contra La Cámpora y su referente Lucas Ilardo, citó ejemplos que dejan en una posición incómoda al peronismo y enumeró todos los proyectos que han quedado truncos en los últimos años.

"El comportamiento agresivo y destructivo del legislador Lucas Ilardo está dañando seriamente las instituciones y en especial, a Malargüe y su gente", disparó el intendente mendocino y compartió una serie de ejemplos para demostrar que existe un "modus operandi" que tiene "raíces peronistas y tentáculos 'kamporistas'".

??Información de último momento??



No vamos a parar, sigamos defendiendo nuestra Cordillera



La verdad siempre triunfa uD83DuDCAAuD83DuDCAA



Difundí y ayúdanos a cuidar la uD83CuDFD4 #LaCordilleraNoSeToca #ConLaCordilleraNo #Mendoza #Malargüe #CordilleraDeLosAndes #ElAzufre pic.twitter.com/pbyEmUnNWs — Lucas ilardo (@lucasilardo) February 22, 2022

El detonante fue la decisión de la Agencia Nacional de Bienes del Estado de poner reparos a los trámites administrativos realizados por el gobierno de Mendoza para el desarrollo del centro de esquí El Azufre.

Este accionar no es nuevo. Es un modus operandi de años como veremos a continuación. La Cámpora y sus cómplices partidarios pretenden imponer, con comentarios inapropiados y mal intencionados, su "empresa de demoliciones" por encima de una posible inversión. #EnemigosDeMalargüe pic.twitter.com/rTOZPZxj1i — Juan Manuel Ojeda (@Juanojeda84) February 22, 2022

"Gracias a su vínculo con el camporista Juan Debandi (vice de Agencia Nacional de Bienes del Estado) el legislador logró una “gauchadita”: una nota cuestionando y amedrentando, sin razón, al Gobierno de Mendoza por el emprendimiento El Azufre", expresó acusando de saboteador a Ilardo y destacando que la operación que hizo la provincia cuenta con aval de la Fiscalía de Estado.

"Este accionar no es nuevo. Es un modus operandi de años como veremos a continuación. La Cámpora y sus cómplices partidarios pretenden imponer, con comentarios inapropiados y mal intencionados, su "empresa de demoliciones" por encima de una posible inversión", aseveró Ojeda recordando que la serie de fracasos de inversiones viene desde hace tiempo.

Noticias Relacionadas Duro revés para Rodolfo Suarez: la Nación interviene en la concesión a El Azufre

"Ejemplo histórico/ Peronismo que nada dijo acerca de cómo extranjeros se quedaron con 250 mil hectáreas de Malargüe, Jaque era el intendente. Entregaron gran parte del territorio malargüino, pero tan mal hecho que incluyeron tierras con pozos petroleros, una escuela y un pueblo", comenzó Ojeda.

Acto seguido, recordó lo ocurrido con Potasio Río Colorado que en 2011 anunciaba inversiones por casi 6 mil millones de dólares pero que se terminó cayendo por las presiones sindicales y maniobras políticas.

También acusó al peronismo de prometer y anunciar un gasoducto para Malargüe que nunca se concretó y lo mismo con la construcción de cloacas en el departamento.

Pero el ejemplo más reciente tiene que ver con Portezuelo del Viento, la obra más esperada por Malargüe que luego de años de espera parecía encaminada pero "Alberto Fernández y La Cámpora se la rebuscaron para paralizarla".

"Los hechos los definen. Hoy es El Azufre, mañana será una red de agua potable o una vereda. A La Cámpora y al peronismo malargüino no les importan las inversiones, no quieren trabajo genuino, no quieren a sus vecinos, dicen no al progreso y al futuro de Mendoza.

La Cámpora (y sobre todo @lucasilardo) están embarcados en un desesperadísimo intento de protagonismo, de "mostrarse" como sea tras llevar a su partido a la peor derrota electoral en toda su historia. #ApoyenAMalargüe y a Mendoza

¿Es tan difícil de entender? pic.twitter.com/zAlZv7kRqY — Juan Manuel Ojeda (@Juanojeda84) February 22, 2022

"La Cámpora (y sobre todo Lucas Ilardo) están embarcados en un desesperadísimo intento de protagonismo, de "mostrarse" como sea tras llevar a su partido a la peor derrota electoral en toda su historia", finalizó y les pidió que entiendan que no están perjudicando a un partido o a un gobernador sino al futuro de los vecinos de Malargüe.