La gran apuesta del Gobierno para que ingresen dólares al país

El economista Carlos Burgueño explicó por qué la soja y el valor de la misma es tan importante para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, detalló un punto polémico que este tiene y que se relaciona con el ingreso de dólares a las reservas argentinas.

Primero Burgueño contó que se espera una gran temporada de soja, a precios que están a casi 600 dólares sostenidamente. Y dijo que esto también podría tener un shock favorable por el conflicto de Ucrania, curiosamente. "La soja le podría dar un guiño al Gobierno. Lo que no sé es si el Gobierno lo va a aprovechar", comenzó.

Cuestionado sobre qué pasa si prospera el amparo que presentó la Sociedad Rural Argentina en Córdoba para que la Justicia frene las retenciones a la soja y también al trigo, al maíz, etc, Burgueño respondió: "No me quiero meter en temas judiciales, pero a mi me parece que son un impuesto legal".

Sí mencionó que "debería haber un acuerdo político para saber cuánto se va a cobrar de retenciones durante 10 años y que el campo sepa a qué se debe atender". Incluso, en su opinión, "debería haber un esquema de retenciones móviles, pero no a la alta, sino a la baja".

Por otro lado, "hoy por hoy, gobierne quien gobierne, ésta es la única fuente genuina, fuerte, seria y constante de dólares que tiene Argentina".

La soja, clave en el acuerdo con el FMI

"El FMI sabe que gran parte de la promesa de Martín Guzmán de lograr un crecimiento superior al 3%, al menos por este año, depende de la soja. Si se mantiene en estos niveles podría haber ya para marzo, abril, mayo, un ingreso importante de dólares provenientes de la campaña sojera y con eso financiar las importaciones para poder producir", detalló Burgueño.

Por eso, el Fondo reconoce que podría darse este año la promesa de Guzmán de crecer más del 3%, ya que puede lograr una recaudación sólida de dólares para garantizar el 2.5% de déficit fiscal e ir cerrando la variable más importante del año.

Entonces, todo esto ¿de qué depende? del precio de la soja. Por lo que la pregunta obligada es: ¿Qué pasa si cae? "Allí entramos en uno de los capítulos más polémicos que habrá en el acuerdo con el FMI. Es que el Fondo quiere que Argentina se comprometa revisar las metas y las políticas fiscales, si baja el valor de este commoditie".

En tal caso, "Argentina debería comprometerse a encontrar productos exportable que puedan reemplazar el precio de una eventual disminución en el precio internacional de la soja o se revisan las políticas para lograr las metas fiscales acordadas".

De todos modos, "como este acuerdo tiene 2 partes: una primera de acá a dos años y después se revisa, se supone que no habrá grandes alteraciones en el precio de la soja. No va a caer 100 dólares, más bien parecería que vamos a un precio de sostenimiento este año y el que viene".

De todos modos, el economista alertó y concluyó: "Ojo con este capítulo, porque es muy polémico".