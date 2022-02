Acusan a La Cámpora de atentar contra el desarrollo económico de Mendoza

Se amplía el conflicto por la cesión de tierras a El Azufre, una sociedad anónima a la que la provincia le cedió terrenos para construir un centro de ski. Las mismas pertenecen a Nación, por lo cual se desataron conflictos administrativos. Ahora, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza dice que La Cámpora traba el desarrollo económico de Mendoza porque "les conviene".

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABE), un organismo nacional, le pidió al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que desista de entregarle al proyecto El Azufre las 12 mil hectáreas de tierra para levantar este centro de ski en Malargüe. Es un planteo de Martín Cosentino, presidente de la agencia.

El legislador Andrés Lombardi explicó qué implica esta petición. "Es una nota que firma solo el presidente de la ABE, los otros miembros del directorio no han formado parte de esta decisión, ni se generó ningún expediente", comenzó explicando.

Luego, aclaró que "la provincia de Mendoza no le está entregando las tierras a El Azufre S.A, simplemente les está dando una asignación. Siempre dijimos que el proceso continuaba, que El Azufre debe hacer una presentación ante el Gobierno nacional y este, como propietario de las tierras, decidirá qué hacer: darles la posesión, vendérselas o llamar a licitación para ofertar".

"Esta es simplemente una asignación que se le ha dado a El Azufre para que empiece a elaborar un proyecto de desarrollo turístico para la provincia de Mendoza, que salga a buscar inversores y que cumpla con todos los requisitos para desarrollar después un centro de ski. Lo único que hace la provincia de Mendoza es iniciar un trámite para que pueda haber una inversión privada, que genere fuentes de trabajo y mayor desarrollo turístico", siguió.

Aclarado esto, Andrés Lombardi dijo que "se ve la mano de La Cámpora, una vez más, trabando las decisiones que hacen al avance de la provincia de Mendoza".

Ante los dichos del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, se le consultó si esto está en manos de resolución nacional, ¿por qué no consultaron antes de iniciar este expediente? "Porque están definidos los objetivos que tienen todas las zonas de frontera por ley. No hace falta consultarle a ningún funcionario de cuarto nivel de la Nación", respondió tajante.

"Nosotros no le podemos dar tierras a una empresa porque no son nuestras. Le damos una asignación precaria conforme a ley. Pero si el Gobierno nacional no quiere que haya inversión privada, generación de empleo y desarrollo turístico, bueno, que lo diga por escrito", siguió.

Lombardi insistió en que el Gobierno provincial siempre ha remarcado que esto es un primer paso, que después la negociación se cierra con la Nación. "Pero si alguien quiere trabar las cosas y consigue un amigo de La Cámpora que te lo frene a nivel nacional, bueno. Así nos tienen trabado Portezuelo del Viento, El Azufre. Esto es porque mientras peor le vaya a la provincia mejor para ellos, entonces estamos detenidos siempre, encerrados en la misma situación", denunció el legislador provincial.

Finalmente, Lombardi dijo: "Distinto es que la Nación hubiera accedido a evaluar el proyecto y, si interpretaban que está mal, lo digan. Pero al menos estudien las cosas, sino es poner palos en la rueda". Y aclaró que la medida de la ABA "no tiene acto jurídico, solo es administrativo. Por lo que no tiene un efecto concreto".