A 10 años de la tragedia de Once: cómo sigue la causa y qué reclaman los familiares

El 22 de febrero de 2012 un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de once provocando la muerte de 51 personas y una por nacer y 789 heridos. Se trató una de las mayores tragedias de nuestro país junto con la de Cromañón. En ambas la desidia y la connivencia política fue el mayor detonante, algo que podía prevenirse si la palabra Corrupción fuera exterminada.

El 15 de noviembre pasado el ex secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, recibió la libertad condicional como tantos otros, el único que permanece detenido y no por esta causa sino por otros procesos es Ricardo Jaime. A diez años de aquel suceso Leonardo Menghini familiar de una víctima -Lucas Menghini Rey-y abogado de una de las querellas repasa con MDZ el devenir de la investigación que llevó a la condena de 21 personas.

¿A 10 años de la tragedia, cuál es el estado de la causa ?

Hoy la causa está desde el punto de vista penal prácticamente terminada, sólo queda que casación confirme la ampliación de Jaime a estrago culposo y la confirmación de la Corte, es decir la queja de Julio De Vido ( ex ministro de planificación federal ) para que una vez que la rechace , el ex funcionario quede en condiciones de cumplir la pena. Después los 21 condenados de Once están cumpliendo la pena y muchos la han cumplido, muchos con condicional por el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena y los que no están en esa instancia están con domiciliaria por algunas cuestiones de salud y demás. Lo que si tenemos vivo es el reclamo civil, estamos exigiendo al gobierno que trate todos los proyectos de ley de reparación integral porque los tiempos de la justicia son demasiado largos y las familias tienen necesidades y como otro grupo de familiares han sido ya reparados creemos que este es el momento de que atiendan nuestros reclamo y den curso a los proyectos que hay en ese sentido.

¿Les molesta que nadie esté detenido?

La verdad que molestar no molesta desde el punto de vista personal, lo que creemos es que la causa por la tragedia de Once tiene que servir de espejo para entender que un corrupto, un funcionario corrupto no puede tener el mismo tratamiento que un delincuente común, que las penas deben agravarse y que el cumplimiento de la condena también tiene que tener aristas particulares porque no puede ser considerado delincuente común quien no solo cometió un delito sino que además estafó la fe pública, violó el mandato electoral y además el sistema democrático en general. Por lo tanto creemos que si bien no estamos molestos por las condenas, porque logramos lo que queríamos que sean condenados por los dos delitos y las penas son las que son, debe ser revisado el código penal en cuanto a las penas como la ejecución de la pena cuando empieza a ser cumplida.

¿Cómo fue y es para vos ser abogado pero además familiar de una víctima de Once?

El tema de ser tío de Lucas es una cuestión muy personal, al principio yo fui solo el abogado de los padres de Lucas, de mi hermano y de mi cuñada, después se fueron sumando otras familias y lo llevé con mucha responsabilidad y con mucho orgullo, ser la voz de ese grupo y desde el punto de vista profesional traté de separarlo siempre y el dolor queda para lo privado, para la ausencia en cada fiesta para estas fechas tan especiales y después soy consciente que tuve una responsabilidad y estoy muy orgulloso de haberla llevado y muy satisfecho con el reconocimito que tienen los familiares, no solo los que representé sino los que fueron representados por otros abogados.

¿Crees que hubo justicia, porque se desarrollaron dos procesos y en ambos hubo condenas? ¿Fueron suficientes?

En cuanto a las penas si fueron suficientes o no vuelvo a lo que decía antes las penas son muy magras, once años por el concurso real de dos delitos como la defraudación a la administración pública y haber causado la muerte a 51 personas parece poco, sin embargo es lo que el código establece. Por eso estamos satisfechos por haber logrado las condenas por esos delitos, lo que queremos que la sociedad se replanteé esa cuestión y entienda que el código penal debe aggiornarse a los tiempos que corren cambiar el enfoque de los delitos de corrupción, creemos y vamos a trabajar para que eso pase.

¿Cambió algo después de la tragedia de Once?

Desgraciadamente la justicia no cambió, lo que si cambio es que hoy tiene el antecedente de que si en la causa de Once se pudo trabajar en tiempo y forma, si en la causa los particulares pudimos dar batalla contra los poderosos, si en once se pudo lograr sentencias en tiempos rápidos siempre se puede. Que hay una decisión y que esa decisión no tiene que ser política, tiene que venir desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del poder judicial que tiene que purgarse y cambiar su actitud. Un poder judicial fuerte hace fuerte a la República y es lo que necesitamos, no un poder dependiente o un poder todo el tiempo perseguido por el poder político de turno, entoces creemos que lo que cambió es la percepción de que creemos que se puede tener un poder judicial mejor y en el sistema ferroviario cambió mucho la cuestión de la seguridad. La conciencia que hay sobre la seguridad y también la conciencia del usuario que tiene que cuidar las cosas, porque cualquier usuario del Sarmiento podría haber sido una víctima de ese 22 de febrero y eso es un cambio definitivo.