Jorge Capitanich: "Es vital que la Argentina haga sintonía fina en materia de subsidios económicos"

Jorge Capitanich supo ocupar la jefatura de Gabinete durante dos años del gobierno de Cristina Kirchner. Cada mañana se presentaba en el entonces Salón de las Mujeres para hablar con la prensa y, desde ese lugar, protagonizó algunos momentos polémicos. Pero no fue la única vez que estuvo en ese puesto, él ya contaba con experiencia. Aunque breve, el chaqueño se hizo cargo de esa función durante el convulsionado periodo entre enero y mayo de 2002.

Actualmente, gobierna Chaco por tercera vez (2007-2011 y 2011-2015) y, a pesar de la distancia, su palabra continúa siendo de interés en la mesa chica del partido Justicialista. En una entrevista a fondo habla de todo: el Frente de Todos, Cristina, Alberto y la pelea por las candidaturas en la que él apuesta a ser protagonista.

¿Cuál fue su conclusión con la reciente reunión con otros mandatarios del Norte, en Puerto Iguazú, la semana pasada?

-Trabajamos el tema de la asignación de 1000 megavatios para la producción de energía solar. Ustedes saben, el sur del país es muy competitivo con respecto a la energía eólica y el norte es muy competitivo en energía solar. Se destacan obviamente las provincias de Jujuy, Catamarca, Salta, Chaco, etc. Nosotros habíamos acordado en el Congreso de la Nación la incorporación dentro del proyecto de ley del Presupuesto 2022, de $46.000 millones para el interior del país y finalmente todo eso quedó foja cero en virtud de la no aprobación del presupuesto, entonces se volvió originalmente a los $20.000 millones pero ahora se restituyeron los $46.000 millones con un nuevo mecanismo de asignación para cada una de las jurisdicciones. Entendemos que es un avance pero no resuelve ni estructural ni definitivamente el tema.

Estuvimos apuntando a un esquema de renovación productiva de unidades y uso alternativo de gas o de colectivos eléctricos o biodiesel, mecanismos alternativos para reducir los costos operativos de mantenimiento, renovar las unidades y garantizar una infraestructura para brindar los servicios adecuados. También avanzamos en nuestra petición, que tiene que ver con un esquema de “tarifa justa” desde el punto de vista energético. Entendemos que el sur del país cuanto más gas utiliza por las bajas temperaturas, paga más barato. Nosotros, por el contrario, cuánto más energía utilizamos por el impacto de la temperatura promedio, es mayor la tarifa. Y obviamente cuando uno analiza la tarifa promedio de Argentina (17 grados), por otro lado, están los 19-22 grados promedio y por supuesto tenemos el mayor consumo en diciembre/enero/febrero, tenemos temperaturas superiores que impactan también en el ingreso de las familias y en la rentabilidad de las empresas.

-Con el tema transporte y financiamiento, ¿cómo impacta la transferencia de los subsidios de la Nación a la Capital Federal en mejorar esa proporción de fondos para las provincias?

- Ahí primero hay un trato equitativo, nosotros observamos que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos cerca de 242 líneas que forman parte del AMBA y una parte proporcional de eso los subsidia la Provincia de Buenos Aires. Hay 32 líneas que recorren el perímetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, no va fuera de su perímetro y en consecuencia no se interconecta con otros municipios del conurbano bonaerense. De manera que eso requiere un trato justo y equitativo. En el año 2018, Nación subsidiaba con el 44% y ahora subsidia con el 81% y AMBA tenía el boleto a $18 en el 2021 cuando el Norte Grande los tenía a $36. Hoy Norte Grande ya los supera con un monto aproximado de $50 por boleto. En consecuencia, lo que nosotros entendemos es que es justo y equitativo que cada una de las jurisdicciones tenga un sistema de financiamiento conforme a los ingresos pactados dentro del consenso federal y en segundo lugar, nosotros tenemos que ir progresivamente corrigiendo las asimetrías entre el precio del boleto de cada jurisdicción y eso lo hemos planteado con Alexis Guerrera, el ministro de transporte, para seguir trabajando.

-Gobernador, ahora el Gobierno Nacional se encuentra en medio de una negociación con el FMI para cerrar un acuerdo de refinanciación de la deuda. El Fondo está pidiendo también recortes de subsidios en transporte no sólo en la Capital, también baja la emisión monetaria. ¿Cómo cree que puede afectar a las provincias este acuerdo?

-Bueno, el acuerdo no lo conocemos integralmente ni su redacción de letra chica. Se presume, de acuerdo a la información suministrada, que no incluye reforma tributaria, laboral o provisional e incluye un sendero de reducción del déficit fiscal, un sendero de reducción del financiamiento monetario al déficit y un sendero respecto a un plan de acumulación de reservas. Eso, naturalmente, tiene que estar acompañado de una coherencia de desenvolvimiento de las variables macroeconómicas. Respecto a los subsidios económicos, obviamente que es un principal componente del gasto público de la República Argentina, si contamos todos los componentes del gasto, no sólo el subsidio energético sino el transporte y otros gastos conexos.

En ese contexto, lo que a mí me parece que es importante, es analizar el impacto de cada uno de los subsidios económicos no solamente en cada una de las jurisdicciones sino también de precios. Y en ese sentido, me parece que es necesario también, un proceso de modernización tecnológica con respecto a los criterios de medición. Por ejemplo; medidores electrónicos para los servicios de electricidad, agua potable, gas, etc. Es absolutamente indispensable, porque eso puede permitir un direccionamiento adecuado del subsidio conforme al ingreso disponible de cada familia en cada una de las jurisdicciones y en virtud de la elasticidad de precios que tengan. De manera que eso me parece que requiere de una estrategia y, a su vez, con ingeniería financiera adecuada para posibilitar un diseño metodológico en el subsidio que impacte en virtud de la capacidad de pago. O sea que el método a disposición a pagar, es un método que se utiliza del punto de vista de la evaluación de proyectos de inversión para el desarrollo de sistemas eléctricos, agua potable y cloacas. De manera que eso es muy importante e implica lo siguiente, para mí es vital que la República Argentina haga sintonía fina en materia de subsidios económicos porque no cabe la menor duda la constitución del ingreso indirecto impacta en el ingreso disponible de las familias y no cabe la menor duda de que puede tener un impacto y una consecuencia, desde el punto de vista de la evolución de la demanda agregada, el comportamiento del consumo, también de la inversión y de la masa exportadora.

Esto es un tema que hay que analizarlo bien hoy, si uno toma a la Argentina históricamente, hemos tenido grandes restricciones estructurales; La restricción energética, la restricción externa y la restricción logística. La restricción logística se debe a la insuficiencia de la inversión pública vinculada a infraestructura y servicios. La restricción energética se debe a la insuficiencia en oferta energética en cadenas de valor agregado y la restricción externa se debe a la insuficiencia de oferta de divisas del mercado formal. Esa son tres restricciones que es necesario resolver para poder tener una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad y una regla cambiaria que tienda a la competitividad y sin esas reglas es imposible tener una política de desarrollo industrial de desenvolvimiento de las economías regionales de modo equitativo y también de la generación de empleo.

Lo que yo pienso acerca del escenario energético es que hoy se presenta un escenario en donde el peso del petróleo tiende a aumentar. Segundo, hay un problema inminente de aumentar la capacidad productiva del gas en Argentina. Igualmente, hemos tenido un aumento de la capacidad productiva de gas y el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner (lo importante es que tenemos clientes en Bolivia y necesidad de oferta en Argentina). Por eso, nos parece muy importante que la política energética tienda a promover estructuras de financiamiento que a su vez resuelvan los problemas de generación de optimización en transporte y obviamente en la estructura y ejecución.

-Usted habla de aplicar sintonía fina en la distribución de los subsidios y la aplicación de las tarifas, ¿Por qué cree que todavía no se aplicó esto en el Gobierno Nacional?

-Fruto de la pandemia inicialmente, que originó una restricción en el sentido de que a partir del mes de marzo del año 2020, las condiciones de incertidumbre en la pandemia originaron la incapacidad de aplicar un plan de revisión integral de tarifas. La misma ley de emergencia que se sancionó al inicio del gobierno de Alberto Fernández, contemplaba el tema de la emergencia energética y la revisión integral de tarifas que no se pudo concretar por la pandemia.

-Lo que digo es que, en gobiernos anteriores, no sólo el gobierno de Mauricio Macri sino el gobierno de Cristina, tampoco en los gobiernos peronistas o de Cristina se aplicó esta sintonía fina de segmentación de tarifas

-Bueno, es una cuestión extremadamente difícil y compleja. Se acuerdan cuando todos ustedes decían que era necesario actualizar tarifas, se planteó un esquema de inscripción voluntaria y se inscribieron pocos. O sea, es un tema en el cual desde el discurso se dice una cosa y desde la práctica se hace otra. Así que es necesario ordenarse de una manera razonable.

-¿El acuerdo con el FMI puede ayudar para fijar determinadas pautas macroeconómicas también para poder solucionar estos problemas o puede ser un obstáculo adicional para el gobierno?

-El acuerdo con el FMI no debe ser un factor condicionante para decisiones autónomas que el país debe tener con el objeto de ser congruentes en una meta que tienda progresivamente al equilibrio fiscal en el contexto de recuperación económica. Es decir, no cabe la menor duda, que el año 2021 ha significado impacto desde el punto de vista de la recuperación económica. No cabe la menor duda, de que es absolutamente imprescindible y necesario seguir creciendo y para crecer es necesario tener más consumo, más inversiones, más exportaciones y eso tiene que ver con el fortalecimiento y la reconstrucción del aparato productivo. Y ahí es donde todos los precios relativos de la economía inciden, el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio de los bienes, el precio de los servicios y obviamente el salario de los trabajadores.

-Cualquiera de esas variables, más allá de lo que pide el Fondo, hay que acomodarlas igual. ¿Qué medidas hay que tomar más allá del acuerdo con el Fondo?

-Por eso es imprescindible entender que un plan económico tiene que tener una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad y una regla cambiaria que tienda a la competitividad. Tenés el tipo de cambio, que hay una definición conceptual, que es “tipo de cambio flotante”. Donde no hay intervención regulatoria por parte del Banco Central. En ese contexto, no es lo mismo tener el tipo de cambio como “ancla” desde el punto de vista de las expectativas inflacionarias o en cambio con una modalidad flotante. No es lo mismo una tasa de interés fuertemente negativa, neutra o positiva. No es lo mismo un sistema de precio de bienes con cierta regulación en virtud de la generación de expectativa inflacionaria.

-¿Por qué no se logra contener la inflación?

-Para mí existen 3 factores que inciden notoriamente desde el punto de vista de la inflación. Primero, las asimetrías entre la oferta y la demanda, la economía tiende a crecer y se expande la demanda agregada y la oferta no lo hace en la misma proporción causando un desequilibrio en la estructura de precios. Eso tiene claramente un diseño, que es la concentración económica, entonces muchos proveedores de bienes que son esenciales para el crecimiento de la actividad económica, optan en vez de aumentar la capacidad instalada, en aprovecharse del excedente del consumidor. Y tercero, inversión, hay un impacto marcado y expectativas. Y en ese contexto hay un problema central en la Argentina que tiene que ver con la inestabilidad cambiaria. Si uno no tiene estabilidad cambiaria, es un factor decisivo en materia de inestabilidad macroeconómica. Si uno analiza los últimos 38 años de democracia en la República Argentina, observará estabilidad política, capacidad para resolver conflictos en el marco de la institucionalidad, inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Salvo períodos de convertibilidad, tuvimos dentro de estos 38 años, distintos periodos; inflación, inflación elevada, hiperinflación, estabilidad macroeconómica, híper recesión y tuvimos inflación moderada. Creo que es un problema inmanente a la economía argentina, que no es fácil resolverlo por una multiplicidad de factores, pero hay algunas cuestiones que es necesario tener en cuenta.

Tenés factores adversos que son el de vencimiento de los servicios e intereses capitales de la deuda pero también tenés ciertos fundamentos macroeconómicos de recuperación y obviamente de resultados. Es un tema en el cual hay que animarse a hacer ciertas decisiones adicionales. Hay que tomar una revisión adecuada y tomar algunas decisiones respecto a qué hacer con el problema histórico que es la restricción interna. Que hay insuficiencia en oferta de divisas en el mercado formal y por qué hay excedente en el mercado informal. Cuando uno analiza el avance de las corporaciones en Argentina, observará excedentes. La pregunta es; si esos excedentes en pesos no lo volcamos en actividades productivas o de infraestructura. Hay que trabajar diseños que permitan hacer un link entre la capacidad de financiamiento de la economía en pesos y la capacidad de generación de dólares a partir de la movilización de la estructura productiva de la Argentina.

-Sobre el tipo de cambio decía que había dos modelos, usar el tipo de cambio como “ancla inflacionaria” o el “Crawlling peg”. ¿Piensa que actualmente, el tipo de cambio está en un punto de equilibrio o que está atrasado?

-Argentina se caracteriza hoy por tipos de cambios múltiples, en consecuencia, depende de qué tipo de cambio tomes, tendrás una señal para cada uno de los sectores productivos o también para las familias. Nosotros observamos que el salario en moneda extranjera está absolutamente devaluado de manera tal que es necesario ir generando una estrategia progresiva de convergencia que permita ir recuperando salarios de forma competitiva a nivel internacional. Hoy el salario en moneda extranjera se ha devaluado de una manera extraordinaria.

-Una de las banderas del gobierno para combatir la inflación son los acuerdos de precios que se viene intentando desde hace muchos años y la inflación sigue subiendo. ¿Cree que hay que dar un giro en la política antiinflacionaria?

-El tema de acuerdo de precios es un factor que puede generar expectativas para ciertos sectores y constituye una referencia. Pero es una de las herramientas que debe coadyuvar en la convergencia de variables macroeconómicas que tiendan a la estabilidad. Es necesario, observar que no hay sólo una sola solución para ciertos problemas si uno analiza la organización y el funcionamiento del sistema económico en la Argentina. Por eso creo que hay que trabajar con múltiples instrumentos y herramientas e ir observando progresivamente el desarrollo de las variables.

-Siguiendo con la línea del FMI, Máximo Kirchner que es titular del PJ bonaerense junto a los consejeros del PJ, se emitió un comunicado expresando preocupación por la inflación y no hubo ninguna mención al inminente acuerdo con el FMI. ¿Considera que este acuerdo podría llegar a tener consecuencias políticas dentro del frente de gobierno? Más, teniendo en cuenta la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque.

-Nosotros, en el Frente de Todos, tenemos múltiples espacios convergentes, en consecuencia es absolutamente imprescindible entender e interpretar la diversidad de opiniones. Creo que el liderazgo del presidente con respecto a la responsabilidad de establecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue que se escuchen otras expresiones, como la de Máximo y como la de muchos compañeros y compañeras que forman parte de nuestro frente. La verdad es que, yo creo que es necesario avanzar de los grandes lineamientos a un tema de mayor grado de detalle en respecto de este acuerdo. Una cuestión que me parece importante, hay que tener una lectura política con el Fondo Monetario Internacional. La lectura política significa dividir la cuestión en dos. Primero, quién originó la deuda. El responsable es Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, eso es una responsabilidad política que implica el endeudamiento en moneda extranjera equivalente a US$100.000.millones en el período 2015, o sea, muy por sobre las posibilidades genuinas de financiamiento. Esto fue una decisión política y requiere de una solución política para el pago. En consecuencia, eso significó entender que la deuda que iba a ser de US$57.000 millones pasa a ser de US$ 44.500 millones producto de una decisión del presidente, Alberto Fernández, de no seguir endeudándonos con el Fondo.

-¿Cómo sigue?

-La estructuración de la deuda con el FMI no sirvió para construir viviendas, caminos, carreteras sino que sirvió para que saquen la plata. Hay un responsable político y una responsabilidad política, una vez que uno fue para adelante, hay responsabilidades que son compartidas. Entonces es imprescindible entender que la carta constitutiva del Fondo plantea dos modalidades en términos de plazo: “Stand by” - 3 años y posibilidad extendida -5 años. Después se discuten aspectos como la sobrecarga de tasa de interés, la resolución del Fondo hoy mantuvo la tasa vigente. Segundo, el tema del período de gracia. Tener cuatro años de período de gracia es muy importante para el pago de los servicios de intereses de la deuda. El plazo condiciona severamente el crecimiento de la economía Argentina. Entonces, independientemente del acuerdo con el Fondo, se requiere lograr efectivamente un programa macroeconómico sostenible en el tiempo y que debe converger al equilibrio, a la estabilidad y a la convertibilidad. Con el Fondo o sin el Fondo. Igualmente, se sabe que no es lo mismo juntar dólares para pagarle al Fondo por dólares fugados que juntar dólares para desarrollar aún más la estructura productiva del país. Ese es el problema y dilema argentino.

Lamentablemente la deuda está, y las consecuencias de un default pueden ser superiores a un acuerdo. En cualquiera de las decisiones, la suscripción de este acuerdo no es algo para festejar. Porque finalmente, requiere un esfuerzo y direccionar recursos que deberían estar dirigidos a otras prioridades. Se deberá ir a un programa de amortización de deuda para una deuda que no sirvió para el desarrollo.

-¿El silencio de Cristina cómo lo interpreta desde que Alberto anunció un principio de acuerdo?

-Es una decisión. Cristina puede tomar parte del debate y de la discusión como corresponde hacerlo y aparte al ejercicio de jefatura política que emana de su propio liderazgo. En segundo lugar, creo que es un acto de responsabilidad saber que en un sistema presidencialista, la responsabilidad es del presidente de la República. En tercer lugar, habla muy bien que cualquier opinión al respecto tiene impacto y consecuencias. Estoy convencido de que el criterio de prudencia siempre prima en sus decisiones.

El liderazgo político, no solamente el de ahora, sino para adelante en la Argentina, tiene que ver con un programa económico que promueva la estabilidad macroeconómica. ya que la estabilidad macroeconómica es una condición sine qua non para el crecimiento sostenible y es clave para el desarrollo de la política industrial y la economía regional. Así como el pacto democrático implicó una política de derechos humanos en la Argentina y la estabilidad política, da referencia a que el programa que tenemos que hacer todos es un programa que tienda a la estabilidad cambiaria como condición sine qua non para la estabilidad económica como condición esencial para sostener un crecimiento permanente. Esto obliga a un núcleo central de acuerdos políticos en la Argentina. No se puede restringir el mercado de cambio y después liberalizar plenamente. Porque la Argentina no es un país fácil y sencillo, por eso es necesario ir generando un equilibrio macroeconómico con regulaciones que, en el largo plazo, tiendan a equilibrarse conforme a la evolución de estas variables.

Esto te lo digo como gobernador de la provincia, uno cuando asume el liderazgo como gobernador de la provincia, lo primero que tiene que hacer es tener equilibrio fiscal y superávit. Nosotros tenemos superávit fiscal primario, financiero y el fondo de estabilización fiscal. Eso es un tema clave para el ejercicio de gobierno. Segundo, ser un presidente en Argentina es aspirar a tener un equilibrio fiscal, estabilidad monetaria. Porque la inflación perjudica a nuestros trabajadores, a nuestros trabajadores informales, a nuestros emprendedores, a nuestros trabajadores de la pequeña y mediana empresa. Resolver el problema inflacionario exige creatividad, inteligencia y una solución porque si no hay estabilidad monetaria, claramente la credibilidad y la confianza al gobierno se reduce sustancialmente. Eso impide lograr un impacto en el ejercicio de las políticas públicas.

Por último, el tema cambiario. Si nosotros tenemos saltos cambiarios y alta inestabilidad y volatibilidad, obviamente se demoran decisiones de inversión y naturalmente eso afecta negativamente a nuestra economía. Por eso, no caben dudas, que esto también exigirá a la República Argentina un debate serio y el gran esfuerzo para lograr un fuerte acuerdo que permita cambiar macroeconómica como precondición del crecimiento. El crecimiento por sí sólo no implica distribución, eso tiene que ver con políticas públicas que tenga un impacto redistributivo para mejorar la situación de pobreza e indigencia.

-Sin embargo, para impulsar ese acuerdo, hay que convocar a la oposición y Martin Guzmán dejó plantados a los referentes opositores hace dos semanas, cuando les iba a informar sobre el principio de acuerdo con el FMI.

-Creo que ahí hubo idas y vueltas de los referentes de la oposición al mismo tiempo, pero, no cabe la menor duda, que hay un indicio del manual de buenas prácticas para que los acuerdos internacionales se debatan en el Congreso. Igualmente, tuvimos un problema. En el año 2021, tuvimos que sancionar el Presupuesto 2022 y, sin embargo, la oposición votó en contra. Eso desnaturaliza el uso de una herramienta clave para el Estado. Después de eso, las tres cuestiones que eran esenciales para encaminar una estrategia en la economía argentina eran: el presupuesto 2022, el plan económico plurianual y el acuerdo con el FMI. Que son tres factores que inciden en la proyección en el largo plazo.

-No tenemos ninguno de los tres por ahora. Ni plurianual, ni acuerdo con el FMI, ni presupuesto.

-La manifestación de muchos referentes de la oposición indican que objetivamente estamos ante la posibilidad para propiciar un entendimiento respecto al acuerdo y a su vez esto implicará algún debate o alguna discusión desde el punto de vista del plan plurianual, pero creo que estamos dirigiéndonos progresivamente a ese tipo de consensos.

Gobernador, su visión no solamente es provincial, ya que usted ocupó no sólo el rol de Jefe de Gabinete. ¿Se ve como un posible candidato a presidente en 2023? Más teniendo en cuenta que Alberto Fernández dio que el candidato se debería definir en una primaria. ¿Usted está dispuesto a competir?

-No he tomado ninguna decisión al respecto, pero lo que sí, he planteado en innumerable cantidad de oportunidades, es la necesidad de que nuestro espacio tenga primarias abiertas obligatorias y simultáneas. Si bien, la oposición tendrá varios que competirán por la presidencia, es imprescindible que nosotros tengamos un espacio de participación y es bueno hacerlo porque eso implica primero, la responsabilidad de presentar un plan de gobierno ante la ciudadanía y segundo, un sistema de debate interno, porque es muy importante entender que no se puede imponer un candidato, ni tampoco se puede limitar el debate. Porque los problemas de la República Argentina son de tal magnitud y complejidad que se necesita no sólamente una masa crítica y un respaldo político sino un staff técnico para poder transformar las ideas en acción y garantice eficiencia en la gestión de gobierno. Si no tenemos serias dificultades para concretar los objetivos y las metas que todo plan de gobierno tiene que tener. Así que, yo estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de fortalecer la capacidad de que otros actores se sumen al debate y participen en las primarias nuestras y que ese sea un debate para la construcción de un país armónico, equilibrado, con sentido federal y tercero que no sea ninguna fórmula que represente nuestro espacio en un acuerdo de carácter superestructural sino más bien que forme parte de este debate. Por eso, estoy convencido de que las primarias van a ser la herramienta que permitirá un debate y la selección de los precandidatos que permitirán a nuestro espacio potenciarse de cara a las elecciones del año 2023.

¿Qué figuras presidenciales ve en el Frente de Todos, en potencial para participar de esta hipotética primaria en 2023?

-Cómo decía el general Perón, cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. O sea que los ve a todos listos para competir.

La denominada “Liga de Gobernadores” ¿va a tener un representante en esta primaria?.

-No, primero no nos auto convocamos como una “liga”. Segundo, muchos gobernadores participamos de diferentes espacios de representación. O sea, participamos en distintos foros representando los intereses de la provincia. No hay lo que se denomina “Liga de los gobernadores” y unidad y homogeneidad, sino que hay un liderazgo nítido y claro por cada cual. O sea, cada gobernador defiende su porción de tierra y sus intereses provinciales. Pero no existe una corporación de gobernadores que dice `vamos con este candidato´ y todos se van a alinear con él. No creo. Tampoco creo que ocurra para las elecciones del 2023.

¿A Cristina también la considera como posible candidata al 2023 o considera que el peronismo debería avanzar y renovarse de cara a las presidenciales?

-Nadie puede decir quien puede o debe ser candidato. Solamente el pueblo que es mi único heredero, dijo Perón. Y esto es lo que hay que hacer, o sea, por eso me parece que la herramienta imprescindible para nosotros son las primarias, ahí el que quiera presentarse lo hace. Eso sí, tiene que ser serio, tiene que tener un plan de gobierno, defender sus iniciativas y si cuenta con el respaldo de la ciudadanía, superará esa primaria y si lo vota el pueblo será presidente. Tenemos que aprender a respetarnos. Por otro lado, creo que Juntos por el Cambio va a hacer primarias competitivas porque es perfectamente posible hacerlo. A mí me gustaría un acuerdo de medida nacional y que muchos sectores del radicalismo que pueden formar parte del movimiento nacional popular y democrático, en vez de jugar a la alianza con Cambiemos, logren ensanchar una redefinición de la alianza política estratégica del país. Pero hay que ser extremadamente prudentes, racionales y responsables.

Hay una cuestión que me parece importante, en términos de calidad institucional y que nunca se habla, nosotros en la provincia del Chaco nos jactamos de la calidad institucional. Nuestros jueces del tribunal superior de justicia se eligen por concurso de antecedentes. En ninguna provincia argentina se elige así como nosotros. Segundo, el poder judicial tiene autonomía e independencia de carácter funcional. Tenemos juicios por jurado en materia penal, juicio por jurado en materia civil y comercial, defensor del pueblo elegido por concurso de antecedente y oposición, el fiscal de Estado de elige por concurso de antecedentes y oposición, el contador general que ejerce el órgano de control interno también se elige por concurso de antecedente y oposición. Este es un tema muy importante para la Argentina. Si queremos calidad institucional, vamos al máximo nivel de transparencia, pero también digamos quienes lo hacemos. Este es el otro tema, yo veo en vez del republicanismo militante de la oposición que muchos dicen esto pero en sus respectivas provincias hacen todo lo contrario. Yo digo y hago. Gran diferencia.

-Usted mencionó que el gobierno tiene fallas en la comunicación, ¿A qué se refirió puntualmente?

-Es un gran problema para todos los que hacemos gestión de gobierno, nosotros acá estamos lanzando, con el sistema universitario, una maestría de planificación, gestión y comunicación.

-En esa maestría de comunicación no les enseñarán a romper diarios como hizo uste cuando era jefe de gabinete…

-Yo contesté en una innumerable cantidad de veces que eso es impropio de un Jefe de Gabinete pero también siempre transmito que es necesario también que los medios de comunicación y todo el sistema logremos un modelo de aggiornamiento y modernización para respetarnos entre todos. La verdad es que la diversidad de opiniones es muy buena, estamos en democracia, libertad de expresión, pero tampoco hay que prestarse a una visión de carácter hegemónica o de desestabilización de un gobierno elegido por la voluntad popular. Yo creo que forma parte de este debate necesario que hay que hacer en la Argentina, que no se tome esto por regulación, que se tome como parte de una cultura democrática que en Argentina se tiene que hacer. Todos tenemos que mejorar en la gestión de comunicación y de gobierno y eso es un gran desafío que tenemos que militar todos los días.

-¿A quien le aceptaría una vicepresidencia?

-Pensando una fórmula mixta y teniendo en cuenta la igualdad de equidad de género y que esta se imponga como política de gobierno, me parece que la igualdad de equidad de género debe formar parte de la agenda política. El binomio presidencial debería ser mixto.

-¿Usted está sugiriendo que la vicepresidencia vuelva a ser encabezada por Cristina?

- (risas, no contesta) ….

¿En el apoyo al diseño de una PASO, usted habló también de que nos se defina la fórmula de manera superestructural como ocurrió con Alberto y Cristina. ¿Esto significa que Alberto Fernández también estaría habilitado para participar en una primaria para buscar una reelección?

-Obviamente y me parece que es necesario y saludable. Me parece que esto implica también revalidar títulos desde el punto de vista político.

-Porque sería la primera vez en la historia, que el peronismo que es tan verticalista, desafía a su propio jefe en una primaria…

- Pero son circunstancias diferentes. Yo en el año 2011, tenía altísimos índices de popularidad e intención de voto, sacamos el 67%. Acá no tenemos colectoras, ley de lemas, ningún mecanismo de extracción de votos que no sea el voto limpio y puro. Eso es muy bueno y fortalece la democracia y estaríamos dando un ejemplo de transformación desde el punto de vista de la construcción del poder político.