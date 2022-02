El cambio clave que anunció Alberto Fernández para los afiliados del PAMI

La conferencia de prensa que realizó el presidente Alberto Fernández junto a Luana Volnovich había generado expectativa porque ambos volverían a mostrarse juntos tras los cortocircuitos que generó el viaje de la funcionaria a la isla de Holbox. Pero más allá de eso, se hizo un anuncio importante para todos los afiliados de PAMI del país.

Específicamente Luana Volnovich, anunció que "por primera vez en su historia de 50 años, los afiliados van a poder tener la libertad absoluta de elegir a sus médicos y especialistas, así como los centros de diagnóstico donde hacerse estudios".

En concreto, afirmó que hasta hoy los afiliados quedan rehenes del médico que les es asignado y muchas veces esperan meses para ser atendidos por ese profesional. Eso cambiará a partir de ahora.



"Nunca más las esperas de meses y meses para un turno", dijo Volnovich, junto al presidente Alberto Fernández en el marco del lanzamiento del plan "La Libertad de Elegir" por el que a partir del 1 de marzo los afiliados podrán elegir tanto a los especialistas como a los centros de diagnóstico.

"El sistema capitado que heredamos de la gestión anterior de Mauricio Macri pagaba una cápita atienda o no atienda. Por eso no había turno para nuestros afiliados", aseguró Volnovich. "Por eso el sistema capitado, que es una bomba de tiempo, es lo que hoy empezamos a demoler", adhirió.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza junto a Luana Volnovich, el anuncio del plan “La libertad de elegir”, un nuevo sistema de libre elección de médicos que garantizará el acceso más rápido a turnos

https://t.co/Hv315v7Bw8 — Casa Rosada (@CasaRosada) February 18, 2022

Alberto Fernández felicitó a la funcionaria kirchnerista y dijo que esta medida "permite a los jubilados dejar de ser un número y pasar a ser una persona que decide" y destacó que el anterior "sistema de capitación dejaba muchas dudas".

"En tu celular vas a poder ver -el que no use el celular con ayuda de hijos y nietos- todos los especialistas que hay en la zona. Es lo lógico, es como funcionan las prepagas pero no como funcionaba PAMI", remarcó Volnovich.