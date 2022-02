Qué le pedirá Ampros al Gobierno cuando inicie la paritaria

“Un aumento mes a mes”. Ese es el reclamo que la secretaria general de Ampros Claudia Iturbe, llevará este viernes 18 a la mesa de negociación paritaria convocada por el Gobierno. El gremio que nuclea a profesionales de la salud quiere firmar un acuerdo para que el salario de quienes representa se actualice mensualmente de acuerdo a la inflación o a una fórmula que lo suba cada 30 días.

El pedido será firme y el sindicato rechazará la propuesta que tiene planeada el gobernador Rodolfo Suarez de dar un incremento salarial en 3 cuotas como hizo el año pasado. “Queremos volver a la modalidad que teníamos en 2018 y 2019”, dijo Iturbe, recordando que en diciembre de 2017 el por el entonces gobernador Alfredo Cornejo les ofreció un aumento “mes a mes”, una manera de atar el salario a la inflación. “Se fijaban todos los meses de cuánto era la inflación y así nos iban subiendo el sueldo. Por lo tanto, nos fue muy bien”, reconoció la dirigente gremial.

Si el Gobierno se niega a aceptar que la actualización sea por el índice inflacionario mensual, la idea del gremio es fijar una fórmula que esté atada a la recaudación que tiene el Estado de los impuestos. Pero Ampros considera fundamental no dar marcha atrás con el reclamo de actualización salarial mensual ni aceptar otra propuesta del Gobierno que implique un porcentaje global. “El porcentaje final no nos interesa. La inflación es del 54% pero lo que queremos es que eso se vea reflejado en nuestros salarios todos meses”, agregó Iturbe.

Luego de casi dos años del comienzo de la pandemia del covid, Ampros quiere un “valor agregado” que diferencie su paritaria de los otros gremios. No están dispuesto a aceptar una oferta general para toda la planta del Estado porque consideran que no son “cualquier empleado público” debido al estar al frente de la emergencia sanitaria desde marzo de 2020. Por eso, más allá que aseguran que tienen diálogo con otros gremios, no harán un pedido conjunto ni están de acuerdo con aceptar un bono en negro, algo que el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) sí aceptaría porque, según aseguran desde la conducción, priorizan el aumento de bolsillo siempre y cuando el compromiso del Ejecutivo provincial sea “ir hacia el blanqueo salarial”.

En ese sentido, agregó: “Lo que tiene que quedar claro es que no vamos a aceptar un aumento general para todos los gremios. Eso no es una paritaria, eso es un decreto acordado con los gremios. Tenemos una propuesta de actualización salarial y queremos que se nos escuche y coordinemos un modo de aplicarla, como ya se hizo”, aseguró. El año pasado el Gobierno ofreció un bono en negro de 7.200 pesos a los estatales que cobraron a fin de año pero excluyó a los profesionales de la salud. “Más allá que no queremos nada en negro, no vemos voluntad política de reconocernos nada cuando llevamos casi dos años de pandemia con salarios totalmente atrasados”, reclamó Iturbe.

La situación de OSEP (Obra Social de Empleados Públicos) que para el resto de los gremios será parte de la agenda paritaria, Ampros decidió excluirla de ese ámbito de negociación salarial y hacer una denuncia en Fiscalía de Estado. “Como afiliados, la prestación cada vez es peor y falla hasta la atención en las guardias. Y a los profesionales de la salud que reciben la obra social, les han dejado de pagar, por lo tanto la situación es muy grave”, explicó.