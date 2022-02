Acuerdo con el FMI: Cristina Fernández de Kirchner pone condiciones y amotina al Frente de Todos en el Senado

Mientras Alberto Fernández pule en Olivos el texto final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el kirchnerismo se prepara para resistir. Anoche reapareció Máximo Kirchner en La Plata y junto a los consejeros del PJ bonaerense reclamó medidas contra la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

Ahora, desde el Senado, principal centro de operaciones de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, dejó en suspenso el apoyo del oficialismo hasta que se conozca el texto final del entendimiento para refinanciar los 44.000 millones de dólares de deuda que contrajo la administración de Mauricio Macri.

Mayans advirtió que "el FMI tiene requerimientos para el Banco Central, sobre el déficit, pide la suba de tarifas y la elevación de las tasas y habrá que ver cómo impacta eso en la economía". Y confirmó que también en el Senado, dentro del Frente de Todos, "hay disidencias sobre si el compromiso es sostenible", por lo que indicó que habrá una reunión con todos los integrantes del bloque y posteriormente se comunicará la postura que adoptarán los legisladores.

Entre los puntos del acuerdo que generan debate interno, el presidente del bloque señaló que hace falta discutir el monitoreo trimestral que pretende hacer el Fondo: "Después de lo que hicieron, quieren someternos a un monitoreo trimestral para que ellos conduzcan prácticamente la economía del país". Tanto que Mayans admitió haberle pedido al Gobierno los "detalles" del entendimiento al que se arribó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "para saber en qué compromiso se va a meter al país".

Las declaraciones de Mayans reflotan la crisis interna del Frente de Todos ocurrida tras la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara baja, aunque el formoseño aclaró que no tiene dudas "de la buena fe" del ministro de Economía, Martín Guzmán, ni de la "gestión que viene realizando" junto al representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos. "Para eso también estamos nosotros. El pueblo argentino ha votado representantes y espera que hagamos las cosas bien", explicó Mayans.

En declaraciones radiales, el legislador nacional por Formosa se refirió al trámite que tendrá el principio de acuerdo con el organismo de crédito multilateral y remarcó que "es más conveniente que el debate se inicie en Diputados por las circunstancias y las visiones que hay con respecto al endeudamiento público".

"La Argentina no puede afrontar el compromiso de los dos pagos de 20 mil millones de dólares", se adelantó el legislador, quien reiteró: "El nivel de deuda que dejó el Gobierno de (Mauricio) Macri fue desastroso, deja una deuda de 320 mil millones de dólares más una proyección de 100 mil millones de intereses".

El senador aprovechó para criticar la gestión de Cambiemos y la deuda que dejó con el FMI: "Hay una deuda que es ilegítima e ilegal porque no ha pasado por el Congreso. Esa plata entró y salió del país, y ahora todo el mundo tendrá que pagar la ineptitud y la impericia del Gobierno de Macri".

También cuestionó el rol de la oposición ante la reestructuración: "En las últimas sesiones, Juntos por el Cambio lo único que hizo fue dejarnos sin quórum. Es difícil trabajar así; el país está sin presupuesto y sin previsión".

Las disidencias internas en el bloque del oficialismo en el Senado ya son visibles. El compañero de bloque de Mayans, el tucumano Pablo Yedlin afirmó en diálogo con Radio Metro que "no ve muchas alternativas" ante la situación y diagnosticó: "No solamente estamos con las reservas muy bajas sino que además si no tuviéramos un acuerdo, en marzo, no solo no llegarían los siete mil millones, sino que tendríamos que pagar 13 mil millones". "El FMI es una cosa macro y me parece que, con toda la confianza que tengo en el equipo del Presidente, nosotros tenemos que apoyar al Gobierno nuestro en ese sentido", planteó el tucumano.

También el senador nacional del Frente de Todos, Edgardo Darío Kueider, afirmó que “debe haber un debate interno, ponernos de acuerdo en el bloque y salir a apoyar, más allá de la letra fina, al acuerdo con el FMI”. Sostuvo que “necesitamos resolver este tema, no podemos posponer más ni darnos el lujo de entrar en default". En ese marco, señaló que "se está esperando una convocatoria para debatir esto. Yo le manifesté al Presidente mi posición aún sin saber los puntos del acuerdo”.