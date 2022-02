La lapidaria declaración de un arrepentido sobre la familia Kirchner

Una vez más, el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares volvió a expresar su arrepentimiento por la participación en los delitos que le imputan a Cristina Fernández de Kirchner en la causa cuadernos. La declaración de Manzanares, en el año 2019, sirvió para entender el entramado que se montó para lavar dinero a través de Daniel Muñoz, exsecretario del matrimonio presidencial. "Trato de no pensar en los Kirchner", remarcó Manzanares este lunes y admitió que ya no consigue trabajo como contador.

"Paso mis días tranquilo y en familia porque prácticamente no tengo actividad. Es parte de las consecuencias de los actos que cometí. Me arrepiento de las decisiones que tomé en su momento para llegar adonde llegué", manifestó Manzanares.

Según su abogado, solo responderá preguntas puntuales ya que entienden que no hay hechos nuevos a los que ya declaró en su momento.

"Yo trato de mirar hacia adelante. Lo que haga la vicepresidenta y su familia es tema de ella", disparó y dijo que en el pasado estuvo enojado con los Kirchner pero que en la actualidad prefiere no pensar en ellos.

"Dejé de trabajar como contador porque es difícil retomar y tener clientes", sostuvo Manzanares y destacó que su principal error fue entrar "en la órbita de los políticos"

"Ojalá existiese un GPS para recalcular y no cometer errores. Pero la vida no nos da esa oportunidad. Trato de no pensar en los Kirchner", esgrimió y pidió que en la causa cuadernos se haga justicia para todos sin ningún tipo de excepciones.

Manzanares declarará una vez mas como imputado colaborador ante el fiscal Carlos Stornelli, figura por la cual podría recibir un beneficio en la condena por los delitos que él mismo ha reconocido que cometió.