Pato Fontanet tildó a Milei de "nazi" y lo fulminaron en redes sociales

El ex líder de Callejeros, Patricio "Pato" Fontanet, generó una gran polémica en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que tilda de "nazi" al diputado nacional Javier Milei.

El video fue filmado durante un show de la actual banda de Fontanet, Don Osvaldo, y en la filmación el cantante se dirige a su público y comienza a criticar al economista liberal.

"Todos aquellos cuarenta y tres millones novecientos noventa mil que se queden afuera vivirán mal. Y los diez mil dolarizados, que cobran en dólares, brindarán con Javier Milei. Está bien", ironizó Fontanet sobre el escenario.

Y agregó: "¡Es una idea genial la que tiene, es un visionario! Dice que (Carlos) Menem fue el mejor presidente. ¡Hizo volar Río Tercero! Es un fenómeno. Y tantas cosas más hizo volar...Hizo volar al astillero dónde se hacían los barcos, hizo volar Aerolíneas Argentina...No, ese fue (Fernando) de la Rúa, perdón. Hizo volar Telefónica, Telecom y un montón de negocios que hubiesen quedado para el país, pero bueno....¡Qué se le va a hacer!".

"Él quiere ir ahí, es un fenómeno. Es lindo, ¿no? Con ese peinado que tiene...Y esa cara de nazi que tiene", completó Fontanet su diatriba contra el diputado libertario.

Milei, por su parte, no se refirió directamente a lo ocurrido, pero retuiteó las opiniones de sus seguidores. "Javier Milei está haciendo desesperar a la gente que jamás me imaginé se iba a llegar a inmutar por sus ideas. No se dan una idea de lo importante que es este llanto de impotencia por su avance imparable", fue uno de los mensajes que compartió el economista liberal.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy se refirió a lo ocurrido y se solidarizó con Milei. "La banalización del Holocausto Nazi es una enorme deshonra y un insulto a las millones de personas que fueron torturadas y asesinadas. Mi solidaridad con Javier Milei frente al ataque de este pseudoartista", escribió en su cuenta de Twitter.

Milei agradeció el apoyo, pero aprovechó para atacar a algunos integrantes de Juntos por el Cambio que, según su visión, también lo han tildado de "nazi". "Muchas gracias por vuestra solidaridad, lástima que gente que lo ha acompañado en su lista en las PASO me ha hecho acusaciones del mismo tipo por sólo usar sobretodos de cuero", fue la picante respuesta del diputado liberal.