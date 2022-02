Las dudas del innecesario viaje a Barbados de Alberto Fernández

Martín Litwak es un abogado argentino radicado en Miami que se especializa en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata, analizó el itinerario del presidente y su comitiva, con especial atención a su escala en Barbados.

Litwak aseguró: "Barbados fue una colonia británica durante mucho tiempo y ahora es un país independiente. Más conocido por Rihana y es lo que técnicamente conocemos como paraíso fiscal, que siempre ha tenido impuestos bajos o nulos, que respetan mucho el derecho a la propiedad y en algún momento se utilizaba para fines non sanctos". También sostuvo que "en la actualidad, con el sistema integrado automático entre países es imposible que se use este destino para ocultar activos financieros. Cualquier cuenta bancaria en un banco de Barbados se comunica de forma automática a las autoridades fiscales de cualquier país del mundo".

Como especialista en consolidación de patrimonios, y de las complejidades de proteger el mismo en el exterior, Litwak es muy crítico de la marcha económica del país. En ese contexto, asegura que una delegación oficial de Argentina encabezada por el presidente Alberto Fernández, no tiene motivo certero para hacer una parada en Barbados, más que la de visitar un paraíso turístico, que parece ser el fin que ha tenido el viaje: "No hay ninguna razón para visitar Barbados, es un lugar divino, he ido varias veces, hay mucho laburo para hacer, pero nada para un presidente de un país, menos aún en la crisis que vive Argentina. Me parece que no hay razón de estado que justifique el viaje y nada que no se pueda solucionar con 15 minutos de Zoom".

Para Litwak se trata nuevamente de una demostración de poder y de despilfarro del dinero público que no tiene sentido alguno: "Se cierran negocios mucho más importantes por videoconferencia, es la realidad que vivimos hace dos años. Los costos de traslado, de la comitiva allá y demás, es una muestra de opulencia y poco cuidado por el gasto. No es un viaje para hacer en este momento, menos con destinos de un punto al otro del mundo".