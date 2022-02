La estrategia de Juntos por el Cambio para quedarse con la presidencia en 2023

Ernesto Sanz desde ayer integra la mesa de conducción nacional de Juntos por el Cambio. El dirigente mendocino habló en MDZ Radio sobre la reunión que tuvo la coalición, a fin de sentar las bases para un proyecto de gobierno que los catapulte a la Casa Rosada tras las elecciones presidenciales de 2023. Participaron también todas las figuras que pretenden el sillón de Rivadavia: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo.

Sanz contó en Uno Nunca Sabe que el objetivo de la mesa nacional fue, principalmente, definir el organigrama y las reglas de funcionamiento de la coalición, "algo por lo que yo bregaba desde hace hace mucho tiempo. Porque esta coalición nunca las tuvo".

"Ayer se acordó tener una mesa nacional, una mesa federal y constituir las conducciones en cada provincia. También hay una definición para empezar a discutir programas de gobierno a partir de las 4 fundaciones de cada partido: la Fundación Pensar del PRO, la fundación Leandro Alem de la UCR, la Hannah Arendt de la Coalición Cívica y la fundación del peronismo republicano de Pichetto", agregó.

Dentro de esas definiciones, contó Ernesto Sanz, también se habló sobre el acuerdo con el FMI, aunque "en líneas gruesas". Es que "Juntos por el Cambio aspira a gobernar la Argentina que viene después de las elecciones presidenciales de 2023 y por lo tanto no hará nada que coloque al país en default y sin un acuerdo. Pero tampoco va a aceptar cualquier tipo de acuerdo, por ejemplo uno que suba impuestos o que perjudique a las provincias. No aceptaremos que haya mayores cargas para la sociedad".

Por último, dijo el dirigente de la UCR, "se pide al oficialismo, al Gobierno y a su bloque en el Congreso que actúen con la máxima responsabilidad, cosa que hoy no están haciendo, porque están absolutamente divididos". "Este es un tema de Gobierno. En cualquier lugar del mundo, un Gobierno que firma un acuerdo de refinanciación de deuda con un organismo internacional se presume lo hace con el respaldo de los propios. Pero acá, el Gobierno firma un preacuerdo y los primeros que salen a golpear son los propios oficialistas. Por eso, ayer hubo también un fuerte mensaje para que pongamos las cosas en orden: el oficialismo que sea oficialismo y la oposición, oposición. Sino estamos en el mundo del revés", completó.

En Uno Nunca Sabe reflexionaron entonces: "Finalmente se terminó respaldando la mirada del radicalismo, que decía que también Juntos por el Cambio se tenía que hacer cargo de la deuda con el Fondo". Y Sanz respondió: "Nos tenemos que hacer cargo todos. Un Estado es una sucesión, no que si vos gobernaste te tenés que hacer cargo de esto y si yo gobierno de esto otro. El Estado se tiene que hacer cargo de todo, el problema de la deuda en Argentina es muy añejo y la política en su conjunto debe hacerse cargo, como así también debe hacerse cargo de las estrategias para evitar seguir endeudado".

Finalmente, Sanz contó que "ayer nos pusimos de acuerdo muy fácil y rápido". Y sobre Mauricio Macri dijo que "estuvo muy reflexivo y sensato. Dijo que había que tener mucho cuidado con qué se firmaba, en cuanto al tema impositivo y fiscal, pero no puso objeciones a que se apoyara la idea de no caer en default. Hubo unanimidad en Juntos por el Cambio, no hubo diferencias".