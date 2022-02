El intendente del PJ que quiere ser candidato a gobernador tapando al kirchnerismo "puro"

En la previa de la Fiesta de la Vendimia de Tunuyán, el intendente Martín Aveiro dijo públicamente que quiere ser gobernador. De esta manera, dio el puntapié inicial para un partido que buscarán jugar jefes comunales y dirigentes peronistas que ya se anotaron en la lista posibles candidatos tanto para la gobernación, como para el primer puesto en la lista de diputados nacionales, pese a que falta un año y medio para los próximos comicios.

No fue un plan trazado en conjunto desde la mesa de los intendentes. Ese grupo, que como anticipó MDZ, es la cuna de los posibles candidatos del peronismo para el año próximo, empujados por la imposibilidad legal de volver a presentarse en sus comunas (desde 2019 la ley limita a dos mandatos consecutivos). Al equipo lo conforman Aveiro, Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael).

El intendente de Tunuyán salió hablar de su candidatura, de acuerdo a la lectura que hacen algunos dirigentes del peronismo, sin una estrategia acordada con el resto del sector que conforma dentro del PJ. “Quiero ser gobernador. Ganas no nos faltan, capacidad y equipo de trabajo hay. Sí, por qué no soñar con serlo. Creo que hemos demostrado en Tunuyán todo lo que se puede hacer y todo lo que somos capaces de hacer y de esta forma seguir mejorando y haciendo todos los días cosas que se pueden hacer por todos los días. El viernes abrimos sobres por 500 viviendas, eso tiene que ver con un modelo de gestión”, sostuvo Aveiro en declaraciones a Estación Zafiro FM 89.5.

Pero no sólo afirmó que se anotaba en la carrera para la gobernación, sino que dejó en claro que quien fuera a ocupar esa candidatura dentro del peronismo, debía surgir “del PJ tradicional”, es decir no del kirchnerismo puro ni de la juventud que lo conforma. “Creo que estamos capacitados No significa que vaya a ser o no, pero obviamente voluntad siempre sobra y las ganas y la energía la tenemos. Nunca hay imposible. Después el PJ tiene que ser inteligente y evitar cometer errores Le vendría bien un poco de peronismo tradicional, de peronismo de este lado a la provincia “, afirmó sin eufemismos.

Para dirigentes del sector que conforma, tanto Righi como Félix tienen las mismas chances de Aveiro de ser el próximo candidato para gobernar Mendoza. “El peronismo tiene muchas figuras importantes para aportar para 2023 y es bueno que vayan apareciendo. Los intendentes son las grandes figuras que tiene el peronismo porque han hecho buenas gestiones en cada uno de nuestros departamentos. Estamos hablando de los tres intendentes que se les termina el mandato”, expresó a MDZ un dirigente de ese espacio del peronismo.

Sin embargo, desde el kirchnerismo, cercano a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti ,creen que la pelea que están dando los intendentes a los que se les termina el mandato no es por la gobernación sino por el primer puesto en la lista de diputados nacionales, un cargo que si el PJ vuelve a perder las elecciones, lo tiene asegurado quien se postula. “Se anotan en la grilla para la gobernación pero en realidad quieren ser diputados nacionales”, opinó una persona con mucho peso dentro del peronismo quien pidió reserva de su nombre. Desde ese sector sostienen que el nombre de quien será el próximo candidato peronista debe salir de una figura “nueva” y no tener “el desgaste” de “las tres gestiones” que tienen Aveiro, Righi y Félix.

Entre las fichas que se mueven por estas horas dentro del peronismo mendocino, hay quienes piensan que habría una lista de unidad en la que Aveiro o Righi irían como candidatos a gobernador y la candidata a vice sería la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, algo que descartan de su grupo político porque “quiere ir por la reelección en su comuna”.

En esos posibles armados, San Rafael ocupa un lugar protagónico. Algunos dirigentes aseguran que Omar Félix (ex diputado nacional) volvería a postularse como candidato a intendente y que es por eso que Emir pretende ser candidato a diputado, para asegurarse el triunfo en su departamento, siempre dentro de un esquema de boleta sábana, y no usando la boleta única como pretende el gobierno de Rodolfo Suarez. Para otros dirigentes, el próximo postulante para la intendencia sanrafaelina es el legislador Mauricio Sat.

La pelota está en la cancha aunque para octubre de 2023 faltan muchísimos partidos por jugar.