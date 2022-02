Ante un PJ dividido, el Gobierno presenta la boleta única de papel

Este jueves, el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Víctor Ibañez irá a la Legislatura a mostrar los beneficios del uso de la boleta única de papel en las elecciones, el proyecto que el gobernador Rodolfo Suarez eligió como prioritario para arrancar 2022. El peronismo tiene diferencias internas sobre el tema y no se descarta que pida postergar el tratamiento. La izquierda apoyaría la iniciativa.

El Gobierno se ha encargado de generar hechos políticos para avanzar con el proyecto, pese a que los próximos comicios serán recién después de la segunda mitad de 2023. Uno de ellos es la visita de Ibañez a la Legislatura frente a una comisión bicameral (es decir con representantes del Senado y Diputados) de Legislación y Asuntos Constitucionales. En ese encuentro, el ministro explicará la iniciativa con la que busca reemplazar a la boleta sábana.

Se trata de una boleta en la que se concentra toda la oferta electoral en un solo papel de forma ordenada y la ciudadanía debe elegir a qué personas que se presentan quiere votar, marcando las opciones. Los beneficios que remarcan desde el Gobierno son el ahorro de los abultados fondos públicos que se usan para imprimir la boleta sábana, una mayor transparencia debido a que a ningún partido le pueden faltar boletas ni fiscales y la simpleza del acto eleccionario.

El oficialismo, según explicó a MDZ el presidente de LAC del Senado, Marcelo Rubio, quiere darle “celeridad” al este tema. “Por eso elegimos el jueves para una reunión conjunta con la posibilidad de poder sacar un despacho (una conclusión que habilita al tratamiento posterior en el recinto legislativo) y tratarlo el martes próximo en el Senado que es la cámara que recibió la iniciativa”, agregó. Aunque el oficialismo no necesita de la oposición para aprobar la iniciativa porque tiene mayoría simple en ambas cámaras, en Casa de Gobierno se ilusionan con que haya un apoyo de las distintas fuerzas políticas debido a que ya existen proyectos anteriores en la Legislatura con el mismo formato.

Sin embargo en el peronismo aún no ha habido una opinión general y de acuerdo a fuentes consultadas, se debe a diferencias internas. Es decir que hay dirigentes que sí están a favor de la iniciativa y otros que consideran que se trata de un proyecto que beneficia sólo al radicalismo. “Para muchos peronistas es fundamental que aparezcan nuestros nombres en la boleta debido al poder territorial que muchos tienen”, aseguraron. Ante la consulta de MDZ , los jefes de las bancadas del Frente de Todos, Lucas Ilardo (Senado) y Germán Gómez (Diputados) no se pronunciaron al respecto. No se descarta, que ante las diferencias de postura, el partido pida la postergación del tratamiento.

La Izquierda, en cambio, que no es afín a aprobar proyectos del oficialismo, es muy probable que acompañe la iniciativa al menos en general. El senador Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), aseguró: “ Vamos a ver qué dice el ministro en Comisiones y cuáles son las condiciones del proyecto. Si fuera solamente introducir ese cambio es decir pasar de boleta sábana a boleta única, no le vemos problema a qué se trate rápido, porque es un punto concreto, conocido y discutido muchas veces. Pero si la modificación es más abarcativa y abre cosas problemáticas, insistiremos en que no suceda. Con eso, no tenemos problema en principio. De hecho el FIT lo ha exigido desde hace muchos años. El tema es que el proyecto es más complejo”, explicó.

Es muy probable que en las próximas semanas, Mendoza tenga aprobado el proyecto para usar el año próximo. Uno de los inconvenientes que se dará es que si las elecciones del 2023 son simultáneas con las de la Nación, es decir que Mendoza no desdobla, rige la ley nacional, por lo tanto la ciudadanía mendocina deberá votar con la boleta sábana, a excepción de que el Congreso, como piden muchas organizaciones sociales, vote una ley similar.