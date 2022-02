La implosión que se puede generar a partir de la renuncia de Máximo Kirchner

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo, presentada casualmente a horas de la gira del presidente por Rusia y China, provocaron en el oficialismo un malestar difícil de digerir. Debilitando a un más la figura de Alberto Fernández.

MDZ habló con tres de los más renombrados analistas y consultores políticos, sobre las consecuencias que ocasionarían la renuncia del “Heredero”, disconforme con el acuerdo alcanzado con el FMI. Para tratar de poner un poco de claridad a la situación, dialogamos con Carlos Germano, director de la Consultora Carlos Germano y asociados; con Lucas Romero, director de la Consultora Synopsis, y con Raúl Aragón, titular de la Consultora Raúl Aragón y asociados.

Para Carlos Germano, la renuncia de Máximo Kirchner es mas grave que la carta de Cristina y la “pseudo” renuncia de los ministros. El consultor afirmó: “La decisión de Máximo tiene un grado muy grande de irresponsabilidad política. Ante esta movida inesperada e irresponsable muchos peronistas integrantes del Frente de Todos estarán diciendo ¡Volvé, Pichetto, te perdonamos!”.

Germano aclaró: “El volvé, Pichetto, te perdonamos, es el grado de responsabilidad institucional que tiene un político al ocupar la presidencia del bloque oficialista. Es la principal espada del gobierno en cualquier lugar del mundo y más en situaciones donde no cuenta con la mayoría parlamentaria. Debe ser un político dispuesto a negociar todo el tiempo y es ahí cuando más se ve la estirpe política. Es cuando se tiene el don de encontrar los caminos para poder hacer coincidir las diferencias más profundas. Ese don Máximo Kirchner no lo tiene, el cargo desde siempre le quedó muy grande. En política hay que pagar costos, si no querés pagar costos indudablemente no estas a la altura de las circunstancias”.

El titular de la consultora Germano y asociados remarcó: “La situación se agrava más porque Máximo Kirchner es el presidente del peronismo bonaerense. Las preguntas que me hago: ¿cómo va a repercutir en los dirigentes del peronismo, si lo ven como una actitud individualista que podría comprometer los intereses del justicialismo de la provincia de Buenos Aires?; ¿cómo repercute en el gobernador?; ¿qué va a hacer Kicillof? Empiezan a surgir una serie de preguntas que generan más confusión e imprevisibilidad a la situación ya imprevisible que está viviendo Argentina”.

Germano dijo que le cuesta creer que el hijo de la vicepresidenta se haya cortado solo y agregó: “Yo juzgo las responsabilidades institucionales. Máximo es adulto, es un hombre que asumió responsabilidades. Lo tengo que juzgar por sus hechos, y sus hechos son de una irresponsabilidad absoluta, piensa solamente en sus propios intereses y no piensa para nada en los intereses de la sociedad que dice representar”.

Asimismo, no descartó que en el corto plazo los legisladores de La Cámpora rompan con el Frente de Todos y formen su propio bloque. Agregó: “En La Cámpora hay subordinación y la verticalidad se ejerce mucho. En estos movimientos, a la verticalidad si o si hay que aceptarla, no hay espacio para la duda y eso es lo que esta pasando en estos momentos con un peronismo impávido. El peronismo está paralizado sin ningún tipo de respuestas. Son las consecuencias de tener partidos políticos cerrados, sin ningún tipo de debates. En la media que el peronismo no pueda resolver sus internas y generar un liderazgo genuino vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones”.

En cuanto al papel de la oposición, afirmó que no están para hacerse cargo del Gobierno y tomar decisiones que no les corresponden: “La oposición tiene que esperar como el oficialismo resuelve su interna y después ver que es lo que dice el Fondo con todo esto y si se llega a un acuerdo. A partir de ahí la oposición deberá tomar una definición y no entrar en el juego del oficialismo donde queda claro que hacen una defensa de los intereses personales por sobre los intereses generales”.

Por su parte Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, le dijo a MDZ que el evento en si es una situación compleja, de mucha magnitud política. Afirmó: “Sin dudas después de la carta de Cristina del 16 de septiembre, es el segundo episodio político mas relevante de este ciclo. Expone nuevamente las profundas diferencias de una coalición que se juntó para ganar la elección no para gobernar. Esto es lo que explica las dificultades que tienen para funcionar. Aclaro que, cuando digo funcionar, es para tomar decisiones y resolver los desafíos. Sobre todo, el principal desafío que tiene este Gobierno que es el de renegociar el acuerdo con el FMI”.

El director de Synopsis, sostuvo que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista “hiere casi de muerte al acuerdo anunciado el viernes. La carta lo pone a Máximo en condiciones de no apoyar ese acuerdo, supongo que eso aplica a la gran mayoría de sus legisladores leales. No lo van a dejar solo y ahí el Gobierno va a tener que salir a buscar votos opositores. Así como están dadas las condiciones, esto lo viene remarcando Cornejo. Yo no veo a la oposición prestándole los votos al oficialismo para resolver sus problemas internos. Por lo cual me cuesta pensar que el acuerdo, tal como fue anunciado pueda ser aprobado por el Congreso”.

Romero hizo hincapié en un punto de la carta de renuncia: “Hay un párrafo en particular donde Máximo dice: 'Yo me corro para darle al presidente y su entorno, la posibilidad para que elijan a alguien que este de acuerdo con este programa del Fondo Monetario'. Lo llama así, programa del Fondo Monetario, utiliza la denominación mas nociva para el Gobierno al decir que este es un programa del Fondo y no de la Argentina. Y cuando dice: 'Que designen a un presidente de bloque que esté de acuerdo con ese programa, no solo para lo inmediato sino para lo que venga después del 10 de diciembre del 2023', O sea, si tomamos este párrafo, Máximo esta dando por sentado el final del Frente de Todos tal cual lo conocemos”.

Agregó: “Acá hay una discusión de fondo. Se esta discutiendo poder. Tanto Cristina como Máximo consideran que el acuerdo los lleva irremediablemente a una derrota en el 2023. Tiene lógica y desde el punto de vista político es absolutamente racional lo que están haciendo. No es una locura, como dicen muchos, si este acuerdo los lleva a una derrota están haciendo lo que haría cualquiera. Defiendo mis banderas y rompo todo ahora, no me voy a ir desangrando políticamente hasta el 2023 para entregarle el poder a mis enemigos haciendo el trabajo sucio del ajuste; quedándome en la lona y con un riesgo judicial. Trato de preservar lo que tengo y eso es lo que está sucediendo ahora”.

Lucas Romero sostuvo que queda más que claro que lo que hizo Máximo es lo que piensa Cristina: "El acuerdo está muy cerca de la posición inicial del Fondo. Esto es lo que plantea Máximo en la carta, cuando dice que no hubo ninguna negociación y hubo una entrega. Guzmán entregó todo. Creo que la situación de Guzmán es de extrema debilidad. Máximo no solo cuestiona a Alberto, cuestiona la estrategia negociadora de Guzmán. ¿Cómo no van a reaccionar Máximo y Cristina? ¿Vos creés que Cristina y Máximo van a permitir que el Fondo el año que viene, cada tres meses, venga a decirle que tienen que aumentar tarifas, en el medio de una elección presidencial? El que piensa eso está loco. Por eso me parece absolutamente racional lo que hicieron”.

“La pregunta es, ¿cómo se sale de este atolladero?; con la oposición no va a poder. Lo que si puede llegar a pasar es algo similar a lo que ocurrió después de la carta de Cristina, es decir Alberto se hace el malo un tiempo y después recula. Corre a Guzmán del medio, designa a un equipo económico de confianza del kirchnerismo y negocia un acuerdo con el Fondo que sea aprobado por Cristina y el Fondo tendrá que aceptar que es eso o nada”.

El director de la Consultora Synopsis dijo: “La única salida que veo es donde se imponen Cristina y Máximo, no hay otra. Alberto está desconociendo las condiciones de absoluta debilidad bajo las cuales el ejerce la presidencia al decir esto de que yo soy el presidente yo decido. Condiciones que el aceptó desde el origen. La debilidad tiene que ver con los vicios de la legitimidad de origen de un presidente que no tiene votos, que no tiene territorio, que no tiene legisladores que le respondan. No tiene ningún recurso político objetivo que le de fortaleza a su situación de liderazgo interno, ninguno. Esta entregado absolutamente. El kirchnerismo no le va a aprobar este acuerdo”.

Lucas Romero, remató: “Tengo la impresión de que probablemente el kirchnerismo se sienta más cómodo con un golpe de mercado que lo tumbe a Alberto Fernández, que con ir a regañadientes a firmar este acuerdo y perder en el 2023. Prefieren que sea borrón y cuenta nueva y que la oposición sea la que se encargue de hacer el ajuste. Desentendiéndose del problema, sin hacerse cargo de que buena parte del problema con el Fondo se generó con los desequilibrios de los gobiernos kirchneristas”.

Raúl Aragón es el tercer consultor que hablo con MDZ sobre la renuncia de Máximo Kirchner. Dijo que obviamente se trató de una cuestión más política y estratégica que de otra cosa y agregó: "Lo que busca Máximo Kirchner, en acuerdo con la vicepresidenta, es diferenciarse de la gestión. Sin romper, pero diferenciarse lo suficiente como para no pagar el costo político y social que van a tener que tomar para cumplir el acuerdo con el Fondo”.

El titular de la consultora que lleva su nombre afirmó: “El kirchnerismo aprovecha esta situación para posicionarlo a Máximo como posible candidato a presidente en el 2023, cosa que es muy difícil de hacer, pero lo están buscando”, remarcó que no va a haber una ruptura del bloque y tampoco va a haber una renuncia masiva de ministros kirchneristas: “Lo que si hay es una tensión que siempre existió desde el comienzo que cada tanto explota. No es una novedad. Lo que ocurre es que esta es la primera vez que Alberto Fernández toma una decisión propia en desacuerdo con Cristina”.

Asimismo, sostuvo que “esta situación produce una paradoja bastante importante donde la oposición hace oficialismo y un sector del oficialismo hace oposición. Es rarísimo, pero es lo que sucede”.

En tanto Raúl Aragón, dijo: “Sergio Massa se reunió el lunes 5 veces con Máximo, fueron reuniones de mucho respeto, donde tanto Máximo como Massa aceptaron la postura de cada uno. Pero en ningún momento se habló de ruptura de bloque, lo que ocurre es que Máximo Kirchner como presidente de bloque no podría votar en contra de algo que esta llevando adelante el oficialismo. Esto no quita de que el kirchnerismo duro vote en contra o se abstenga. Son gestos distintos”.

Agregó: “Ahí empezaría un camino del kirchnerismo duro hacia la presidencial del año que viene diferenciándose de Alberto Fernández. La pregunta es quien sería el candidato de ese espacio, todo parece indicar que Máximo. No creo que estas tensiones no duren más de un par de semana. No es una crisis”.

Finalmente, el consultor político sostuvo que el empresariado tomo bien que el kirchnerismo se diferenciara del Gobierno en el acuerdo con el Fondo, porque dijo: “Guzmán va a tener más libertad de acción y eso cayó bien en el empresariado”.