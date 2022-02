La durísima advertencia de Luis Juez a Máximo Kirchner

El diputado nacional Luis Juez apuntó contra el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por su decisión de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, y aseguró que se trata de un "acto de cobardía" por no querer discutir en el ámbito del Congreso el principio de acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Era de esperarse lo de Máximo Kirchner. Diría incluso que fue un acto de cobardía. En todo caso sentate y discutí lo que el Gobierno acordó, pero no podés aferrarte a un relato porque te va a servir a vos para hacerte el progre", aseguró Luis Juez en declaraciones a Radio Rivadavia sobre las intenciones del hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, el diputado cordobés fue más allá y con su particular estilo de ironía le pidió al líder de La Cámpora que diera un paso al costado: "¿Querés renunciar? Andate a tu casa".

Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en Diputados por estar en contra del principio de acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

De todas formas, Juez reconoció que "a ningún argentino le preocupa que Máximo sea el Presidente del bloque, si es el trabajo más fácil. Es una cuestión administrativa que a nadie le importa".

"Esto es la crónica de una muerte anunciada. Hace mucho que digo que no nos miren a nosotros, sino a lo que hace el oficialismo y Cristina", remató.

Por otro lado, Luis Juez se refirió a las declaraciones del exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien afirmó que la sociedad argentina "no acompañó" al gobierno de Cambiemos en un programa con el FMI. "No me caso con nadie. Era en su momento que había que explicar. Si te la prestan y no pudiste evitar una catástrofe que significó económica y políticamente... Económicamente no paraste nada, y políticamente volvieron los peores. Por eso digo, un poco de autocritica. La gente la está pasando mal y nosotros no le cambiamos la vida", manifestó.