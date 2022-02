El insólito error de Luis D'Elía durante la marcha contra la Corte

El dirigente piquetero Luis D'Elía es uno de los principales referentes e incitadores de la movilización que se realiza este martes para reclamar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Mientras prestaba declaraciones a la prensa a inicios de la convocatoria, cometió un error al nombrar a Mauricio Macri, en lugar de Máximo Kirchner.

En concreto, dijo que "yo lo invito a Macri que es un gran pibe, un gran compañero, a que lo mire a Lula, la referencia continental más alta de los pueblos que luchamos”. Luego se corrigió: 'A Máximo'".

Se trata de una marcha en reclamo de la "democratización de la Justicia" se realiza esta tarde frente al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas. También hay réplicas en diferentes puntos del país.

La convocatoria frente al Palacio de Tribunales. Foto: Télam

Los manifestantes se encontraban en la Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano al 600, donde hablaba uno de los promotores de la manifestación, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan Ramos Padilla.

Padilla convocó al acto para que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos". En su intervención como único orador, señaló: "Cuando el pueblo está unido no lo pueden vencer. Yo les pregunto qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros. ¿Cuándo van a comer con el pueblo? ¿Cuándo van a comer con Milagro Sala? ¿Cuándo se van a ocupar de los héroes de Malvinas?".

Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.