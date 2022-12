El bloque defendió a CFK, habló de mafia judicial y apuntó a Rosatti

Cristina demostró liderazgo intacto en términos parlamentarios y convocó ayer a la noche a sus legisladores para que respalden su posición. "El poder necesita estar escondido para tener impunidad, por eso son una mafia", dijo Alejandra Di Tullio, senadora muy cristinista dentro del Frente de Todos pero en el bloque Unidad Ciudadana dejando en claro que la defensa de Cristina Kirchner tras el fallo en su contra por defraudación al Estado será total. Cerca de tres mil personas siguen en vivo la conferencia de prensa, en la que las alusiones a la última dictadura y críticas a al grupo Clarín, al Gobierno de la Ciudad y al periodismo, encarnaron durante más de una hora. "No son cuatro jueces, son cuatro halcones miembros de una mafia estatal contratada por un privado para hacerle daño al país", explicó Di Tullio sin eufemismos. "No hay más tres poderes, hay dos poderes y una mafia", definió Di Tullio.

Así entonces, el kirchnerismo cerró filas durante la conferencia de prensa, tras la denuncia penal llevas a cabo por pedido del presidente Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Martín Soria. Las denuncias se dan en medio de la renuncia de Julian Lecuna, ahora ex jefe de asesores del Presidente y partícipe del chat que se hizo público este fin de semana. "No hay un tribunal, son unos delincuentes, no vamos a respetarlos", le dijo un miembro del bloque del FDT a MDZ antes de la conferencia de prensa. Así también, explicaron que el bloque se endurecerá y se tornará más epicentral en la figura de Cristina Kirchner, más allá de que será Di Tullio quien seguirá comandando la bancada por la delicada situación de salud del formoseño Juan José Mayans, quien estuvo al borde de la muerte con más de 30 tranfusiones de sangre, según supo este medio.

"Son una verguenza, espero que renuncie Marcelo D´alessandro, el ministro de Justicia de la Ciudad y Julián Ercolini" gritó Di Tullio visiblemente alterada. Dura, la senadora emprendió críticas directas al juez Ercolini, quien sí participó del viaje a Lago Escondido, propiedad del empresario Joe Lewis el 13 de octubre pasado, según reveló el diario oficialista Página/12. "Ercolini consiguió facturas truchas, las pidió, se las dieron y las metió en un juzgado, ustedes entienden lo que les pasa si lo hacen ustedes, marche preso", añadió Di Tullio. Luego en el mismo tono, Vanesa Siley se dedicó íntegramente a la interna del Consejo de la Magistratura, en donde aclaró las irregularidades que a su juicio hay producto de las tejidas por el gobierno de Cambiemos. "El poder mafioso necesita sombras, así actuaron", dijo Siley, quien levantó el tono en reiteradas ocasiones.

Finalmente fue Darío Martínez quien fue por la figura de Horacio Rosatti para pedir su renuncia: “arbitre los medios necesarios para completa integración del Consejo de la Magistratura conforme a la Constitución". Y agregó: “Si la Corte Suprema, y particularmente su presidente, el doctor Rosatti, ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización del Consejo de la Magistratura, ahora también le cabe la responsabilidad de arbitrar los medios para que comience a funcionar”, sostuvo, y aclaró que eso no debe ser “de cualquier manera”, sino en función a “lo que dice la Constitución Nacional, el marco normativo vigente y que respete la división de poderes”.