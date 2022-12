En medio de un clima de tensión, Alberto Fernández recibió la presidencia pro tempore del Mercosur

El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía la presidencia pro tempore del Mercosur de manos de su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en el final de la cumbre del bloque regional que se desarrolla hoy en la ciudad de Montevideo.

"Mis primeras palabras son para agradecer la comprensión de las posiciones diversas. A veces uno habla con vehemencia pero con respeto para alguien que ha trabajado mucho para sobrellevar esas tensiones", dijo Fernández en referencia a su par uruguayo, tras recibir la presidencia pro tempore del bloque regional.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que la solución a los problemas del Mercosur "no es que cada uno haga la propia" y llamó a "respetar las reglas" del bloque.

En el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en la que su país asume la presidencia pro tempore del bloque que integra con Brasil, Paraguay y Uruguay, Fernández siguió la pauta marcada por su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, de "sincerarse" y expuso su visión sobre las tensiones entre los socios.

Fernández, que comenzó su discurso con una alusión a los "tiempos complejos" que vive el mundo a raíz de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, enfatizó asimismo que los problemas que aquejan al bloque se deben a que aún no se resolvieron las "asimetrías" entre sus socios, que, dijo, son las que "inquietan" a Uruguay y a Paraguay.

Además, en un encuentro marcado por la reciente advertencia que Argentina, Brasil y Paraguay hicieron a Uruguay luego de conocerse que este país solicitó formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el mandatario, llamó mediante una metáfora de fútbol a que Uruguay respete las reglas del bloque.

"No es posible que el marcador central agarre la pelota con la mano dentro del área porque eso es penal, me puede decir pero ese es el modo que yo tengo de jugar al fútbol' pero no es así", apuntó, a lo que reiteró que las reglas del Mercosur dicen que no se puede negociar con terceros sin consenso y mientras no se cambien "hay que respetarlas".

Por otro lado, el presidente argentino, que citó al autor uruguayo Mario Benedetti con la frase "debemos animarnos a tener el valor de ser distintos", remarcó que los países del sur tienen en sus alimentos y su energía "lo que el mundo necesita" y afirmó que cree viable la creción de un Banco Central común, así como la negociación de un acuerdo con Estados Unidos.

Sobre el acuerdo firmado con la Unión Europea (UE), pendiente de ratificación por nuevas demandas europeas, aseveró en tanto que debe ser "digno para el Mercosur" y eso no se concretará si "gana uno y pierde el otro".

"Podemos seguir echándole la culpa a que no tratan bien el Amazonia pero la verdad es que en Europa hay países proteccionistas que lo que no quieren es que entre nuestra carne, nuestros granos y nuestros alimentos, no nos engañemos más", enfatizó.

Por último, Fernández subrayó que en un continente históricamente afectado por la "división", se logró preservar el Mercosur por 31 años, lo que "tiene un valor incalculable".

"Habrá que hacer correcciones (...) pero no perdamos de vista que somos la región que se institucionalizó y que más tiempo perduró en América Latina y eso no es poco, es mucho", concluyó.