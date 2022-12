Patricia Bullrich no se baja y eleva el tono de su discurso contra el kirchnerismo

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo en la ciudad cordobesa de Dean Funes que “lo que importa es el carácter que va a tener el equipo que asuma el gobierno y que tiene que llevar adelante los cambios”.

En conferencia de prensa, la precandidata a presidenta expresó: “Estamos yendo a los pueblos del interior, recorriendo los lugares donde la crisis se siente más fuerte y de los que normalmente nadie se ocupa. La situación del país está muy mal, la gente está sufriendo mucho con la inflación; sufren los empresarios que no pueden producir y así comenzamos a tener paradas las industrias. Sufre el campo por la sequía pero principalmente por las trabas que le pone el Gobierno; y sufren los trabajadores porque la plata se la va todos los meses”, enumeró.

“Mientras tanto, el Gobierno está alejado de los problemas de la sociedad y enfocado en lo que le sucederá el martes a Cristina Fernández de Kirchner”, agregó.

Consultada sobre su equipo económico, contó: “No vamos a mirar el país solamente desde Buenos Aires. Vamos a ser un equipo federal, necesitamos funcionarios de todo el país. Yo estoy trabajando con Carlos Melconian de la Fundación Mediterránea, con Luciano Laspina y un gran equipo, pero vamos paso a paso“.

Hay pueblo olvidados, que nadie visita. Por eso estamos hoy en el norte cordobés. En Villa del Totoral, Córdoba, renové mi compromiso absoluto para que Juntos por el Cambio gobierne la provincia en 2023. No queremos continuidad: ¡queremos un cambio! uD83EuDDF5 pic.twitter.com/9o2wXKUCL5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 4, 2022

Luego, señaló que “gobernar los lugares más productivos y gobernar el país va a hacer que Argentina encienda definitivamente los motores. Apuesto fuerte a la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba y no a 24 años del continuismo que ya demostró el nivel de problemas que tiene la provincia en la inseguridad, el narcotráfico, en la economía. Tenemos que estar más unidos que nunca para cambiar un gobierno que ya no tiene nada para dar, no podemos perder esta oportunidad”, remarcó.

Y agregó que “tenemos un gobierno nacional alejado y ausente de los verdaderos problemas que tiene la sociedad y con la atención puesta en qué sucederá el martes respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner”.

Por último, sobre su relación con el sindicalismo, dijo que “todos los gremios que quieran trabajar y entiendan que en la Argentina necesitamos modernizar leyes son bienvenidos. Debemos apostar al crecimiento de las empresas lo que repercutirá en la creación de más trabajo privado y menos empleo público”.