Primer traspié para Luis Petri en su carrera hacia la Gobernación

El exdiputado nacional radical, Luis Petri, sufrió el primer traspié en su carrera por la Gobernación, de cara a las elecciones 2023. A menos de un día de haber presentado a Jorge Ghazoul como su precandidato a intendente de Godoy Cruz por su espacio, el médico decidió bajarse de esa candidatura.

Este jueves, Petri había puesto de manifiesto su intención de dar pelea en el principal bastión del cornejismo, tierra que Alfredo Cornejo condujo durante 8 años antes de ser gobernador. Su equipo anunció que el reconocido ginecólogo iba a competir por la intendencia de Godoy Cruz y difundieron imágenes de ambos dirigentes sonrientes.

Sin embargo, menos de 24 horas después el mismo postulante a jefe comunal comunicó que se bajaba da la candidatura y que no tenía intenciones de aspirar a ese cargo.

“Por medio de este mensaje, quería dejar en claro que no tengo intenciones de ser precandidato a intendente de Godoy Cruz en el proyecto del señor Luis Petri, ni a ningún cargo político. Mi profesión es de larga trayectoria en la medicina, especialmente en cuanto a la Ginecología y Obstetricia, lo cual me hace inmensamente feliz y es a lo que quiero seguir dedicándome”, señalaba el médico en su comunicado.

En diálogo con MDZ Radio, Ghazoul explicó lo sucedido y dijo que “en realidad hablé con el señor Petri pero nunca pensé que se iba a tomar una decisión así tan apresurada. Yo soy médico, tengo que analizar muchas cosas, la medicina no la voy a dejar y no me gusta hacer cosas a medias”.

“Nunca pensé que se iba a lanzar en todos los medios semejante noticia. Yo no voy a ser intendente, no voy a ocupar ningún cargo público y voy a seguir siendo médico”, expresó el médico.

En este sentido, sostuvo que “me sentí avasallado porque a mí no se me dijo que se iba a dar a conocer esta noticia. La reunión fue el martes a las 19 y el jueves a la mañana me despierto con esta noticia”.