El paso que dará la UCR para contrarrestar a Omar De Marchi

De a poco, la movida del precandidato a gobernador del PRO Omar De Marchi, quien amenaza con romper el Frente Cambia Mendoza van teniendo sus consecuencias. El viernes pasado, los referentes de Cambia Mendoza de Luján de Cuyo, la única comuna que gobierna el PRO, se reunieron en medio de la crisis con De Marchi. Ahora, el próximo paso será la presentación de un plan de Gobierno para el departamento que el radicalismo ha venido elaborando durante todo el año y quiere acordar con los aliados del frente con excepción del PRO. Luego, tendrán otra tarea: elegir a precandidato a intendente que competirá con el actual jefe comunal, el dirigente del PRO, Sebastián Bragagnolo.

“Nosotros hemos venido trabajando en ejes de un plan de Gobierno para Luján de Cuyo durante todo el año. Este trabajo lo hemos realizado con expertos. Uno de los puntos es el medioambiente, como ha impulsado el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar”, advirtió el presidente del Comité radical de Luján de Cuyo Leonardo Gómez en diálogo con MDZ. “El primer paso será compartirlo con los aliados del Frente y luego lo presentaremos en sociedad, estimamos que en marzo o un poco antes”, aseveró. El referente del radicalismo fue parte de un encuentro el viernes pasado junto al senador provincial Martín Kerchner y ex candidato a intendente en 2019 y en el que participaron Roberto Infante, ex legislador y excandidato a jefe comunal de Luján por la UCR en 2015; Oscar Sagás, subsecretario de Salud y dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP); Daniela Stella, dirigente de la Coalición Cívica; José María Videla Sáenz, diputado provincial presidente del Partido Renovador Federal; Carlos Sala, concejal radical de Luján; y el senador provincial de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli. En ese sentido, en diálogo con MDZ, Mancinelli dejó en claro que lo se viene es “un espacio plural dentro del Frente con los partidos que claramente no contiene el PRO en Luján de Cuyo”, sostuvo.

Por lo tanto, las acciones que está dando De Marchi serán acompañadas por movidas dentro de Cambia Mendoza impulsadas por el radicalismo con epicentro en Luján de Cuyo. De hecho, una de las advertencias que hace varios meses hizo la UCR a Bragagnolo es que empezarían a pararse de manera más crítica respecto la gestión debido a la falta de participación que tiene el radicalismo y el resto de los partidos del Frente Cambia Mendoza en ella. Después, las aguas se calmaron y a diferencia de De Marchi, Bragagnolo mostró un perfil más conciliador durante el año.

Sin embargo con la dos movidas de la semana pasada que hizo el PRO- faltar a una reunión provincial convocada por la UCR para los partidos de Cambia Mendoza que fue el viernes pasado y avisarlo mediante un comunicado público; y hacer una presentación del plan de Gobierno de De Marchi para Mendoza con la presencia de dirigentes de otros partidos que no conforman el frente- ,la situación se tensó. A esto hay que sumarle que a principios de diciembre, Bragagnolo fue a la asunción de autoridades del PD de la sede Luján de Cuyo. El PD es el partido al que De Marchi podría aliarse si deja Cambia Mendoza.

Por eso, mientras el jefe comunal prepara su reelección, los radicales y aliados tiran nombres de su competidor pero antes, harán al modo del PRO, una presentación de un plan para Luján de Cuyo.