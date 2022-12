Desde Mendoza negaron que la decisión a favor de CABA perjudique a la provincia

Uno de los temas más relevantes de este fin de año ha sido el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires, que exige que Nación devuelva el recorte de la coparticipación realizado en 2020. Ante lo sucedido, MDZ Radio conversó con el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, sobre cómo puede repercutir esto en Mendoza.

“A las provincias se les brinda fondos de dos maneras. Una es la coparticipación que no se puede tocar, ni siquiera es del Gobierno nacional. Por otro lado, los fondos presupuestarios si son manejados por Nación, que decide con criterios que ellos establecen, de qué manera y a que provincias se le dan ciertos recursos”, comenzó explicando Fayad.

En este sentido, el ministro explicó que Mendoza está última en el ranking en relación a las transferencias discrecionales acumuladas de enero de 2020 a la fecha. “Nosotros hemos recibido per cápita 14 mil pesos por habitante, mientras provincias cómo La Rioja han recibido 150 mil pesos. Los fondos deberían salir de la partida presupuestaria de la provincia. Mendoza no recibe nada de transferencia discrecional y como la coparticipación no se puede tocar, en nuestra provincia no debería repercutir esta situación”, agregó.

Además advirtió que aquellos gobernadores que se reunieron con el presidente para decidir si el Gobierno nacional acataría el fallo, pertenecen a aquellas provincias que reciben transferencias de Nación, que sí pueden verse afectadas.

Con respecto a la posible modificación del presupuesto, Fayad aseguró que “el presupuesto que tiene Nación para transferirle a las provincias es uno solo. El Gobierno nacional podría usar la partida que ya tiene votada de transferencias discrecionales para empezar a cumplir con este fallo. En términos presupuestarios este último es totalmente cumplible, es un goteo diario”.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Mendoza, aseguró en MDZ Radio que el Gobierno nacional, podría acatar con el fallo sin modificación presupuestaria. “No quieren pagar el costo político de decidir qué recursos utilizar para cumplir, por eso patean la pelota al Congreso. Cuando le sacaron esos recursos a CABA no le mandaron a Diputados a ver qué hacían con esos recursos, se lo mandaron sin chistar a Axel Kicillof”, advirtió.

Fayad aseguró que la decisión de pagar con bonos “es un disparate”. “Acá no estamos discutiendo si una jurisdicción como CABA, tiene sentido que reciba estos fondos, tiene que usarlos para pagar el costo de un servicio que Nación le transfirió”.

“No sirve de nada que te envíen un bono. Los bonos se utilizan en general para pagar deudas viejas que no se siguen devengando. Para pagar un flujo diario, recurrente, no es un instrumento adecuado. Los bonos, después de dos años ininterrumpidos en los que el Gobierno nacional está financiando el déficit con emisión de dinero y con títulos, no valen nada”, concluyó Fayad.