Alberto Fernández, desorientado: ahora dice que no puede pagar aunque pagará

Alberto Fernández afirmó hoy en Santiago del Estero que el viernes pasado dijo que "no se podía cumplir" con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los fondos de la coparticipación y ratificó que hoy piensa "lo mismo".

"Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir. Por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pago una deuda que tenia con Santa Fe y esa provincia aceptó. ¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?", dijo el jefe de Estado al encabezar en Santiago del Estero una reunión de los Bajos Submeridionales.

Además, afirmó en Santiago del Estero que en las provincias del norte del país "no se discute como ampliar la red de subte" como en la Ciudad de Buenos Aires "sino quien tiene agua" potable, lo que habla de la "desigualdad" entre esas zonas del país.

"Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el Norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua. Fíjense hasta donde ha llegado la desigualdad en el país", dijo el presidente al inaugurar el acueducto Simbolar-Añatuya, junto al gobernador Gerardo Zamora, los ministros nacionales Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis y el ministro de Obras Públicas provincial, Aldo Hid.

El presidente interpeló si "¿es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero?" que es la misma que se podría utilizar para las obras de los denominados Bajos Submeridionales, al participar en Santiago del Estero de una nueva reunión del Comité jurisdiccional de esa zona.

"Todo esto de lo que estamos hablando cuesta 220.000 millones de pesos, que es lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires reclama como coparticipación. Poniendo una mano en el corazón. ¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?", dijo el mandatario al encabezar una nueva reunión de los Bajos Submeridionales.