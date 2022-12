Un economista liberal reveló por qué se debe dolarizar y eliminar el Banco Central

El economista liberal Héctor Rubini se abrió en diálogo con MDZ sobre la política monetaria y fiscal que se debe llevar a cabo para sacar adelante a la Argentina. Éste destacó la eliminación del Banco Central y la indefectible dolarización de la economía.

- Con todo el clima de tensión actual respecto a la economía, ¿qué política monetaria cree que debe aplicarse de acá a futuro?

- Una política bastante más restrictiva que el actual. Si uno compara con enero de 2020, la base monetaria se multiplicó por cuatro y las letras del Banco Central por 9. La economía argentina y la demanda de pesos no aumentó cuatro veces ni nueve veces. Estamos con un gigantesco desbalance macroeconómico y eso es lo primero que debería controlar la actual administración si no quiere algún trastorno antes de fin del próximo año.

- ¿Qué cree que debe hacerse que debe hacerse en el ámbito fiscal?

- En el muy corto plazo, se ha elegido un régimen bastante light en materia de gastos y muy generoso en cuanto a la discrecionalidad para subir impuestos. Pero esto atenta contra la actividad económica y se nota cuando uno mira las cuentas bajo la línea como el Gobierno está incurriendo desde mediados de año en una creciente necesidad de liquidez de fondo de corto plazo y más dificultades para renovar la deuda de corto plazo. Igualmente esto no tiene arreglo en el corto plazo, hay muy poco por hacer, una política fiscal diferente tiene que apuntar en otra dirección: bajar gasto bajar impuestos mejorar la calidad y la eficiencia del gasto, mejorar la calidad y la eficiencia del sector público, reducir su tamaño, sus ineficiencias y sobre todo dejar de ahogar con tantos impuestos al sector privado.

- ¿Cómo cree que debería reorganizarse la estructura impositiva del país?

- Cuando uno mira la distribución de la recaudación por tipos de impuestos andamos con una una recaudación que está concentrada en no mucho más de 8 o 10 impuestos y todo el resto en más de un centenar de impuestos nacionales, provinciales, tasas. Todo eso debería consolidarse, reducirse al mínimo -idealmente a cero- y concentrar la carga tributaria en no más de un par de impuestos provinciales y media docena de impuestos nacionales y unas pocas tasas municipales. Hoy hay que reducir la carga imponible, hay que ampliar la base imponible y hay que reducir la cantidad y la complejidad del proceso incluso de pagar impuestos. Porque la verdad es que hasta los propios contadores se vuelven locos con los sucesivos cambios de los distintos aplicativos y los de los regímenes de percepciones y todo lo demás que está complicando la tarea tanto de contadores como de gerentes de empresas y como monotributistas.

El economista liberal, Héctor Rubini.

- ¿Cuál es su opinión respecto al planteo de la eliminación del Banco Central que propone el doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Alberto Benegas Lynch?

- Hoy por hoy, todo conduce a que va a ser necesario. Está probado que ni con la convertibilidad se ha logrado sostener un régimen que discipline al Banco Central y que se limite realmente a sus funciones estricta que es preservar el valor de la moneda. Naturalmente la eliminación del Banco Central es una condición necesaria para cortar de una buena vez el incentivo al aumento permanente del déficit fiscal para ser financiado con emisión monetaria inflacionaria. Entonces, si no hay mecanismo institucional para independizar de verdad y de manera duradera el banco central, ni tampoco para lograr desconectar la discrecionalidad fiscal de la discrecionalidad monetaria no queda otra cosa que optar por un régimen que sea coherente con eso y que es la libre elección de monedas y/o alguna manera de una transición hacia la dolarización de la economía. Que en definitiva no es más que blanquear la realidad. Uno puede ver buena parte de políticos comunicadores que los últimos dos años han estado con muchos argumentos emocionales en general en contra de la dolarización y uno los ve hoy paseando por Qatar y viendo que gastan en dólares. Tienen un acceso con una facilidad tremenda a comprar dólares, tienen evidentemente ahorros en dólares y la economía argentina está de facto dolarizado.

- ¿De qué forma creo que ustedes que sería viable la dolarización?

- Una condición necesaria es una reforma integral del régimen monetario. Esto implica obviamente la inexistencia de un banco central emisor de moneda. Exige un sistema bancario con unas regulaciones en las cuales no haga falta recurrir a un prestamista de última instancia emitiendo moneda nueva local. De manera que la banca Simons junto con un régimen de dolarización son totalmente coherentes y compatibles. Y obviamente con algunas reformas adicionales para evitar lo que pasó con la convertibilidad. Cuando en definitiva luego de una crisis fiscal y bancaria en un fin de semana con una simple votación en el Congreso se dio por terminado el régimen que parecía hasta entonces irrevocable.

- ¿Qué piensa de los tipos de controles de cambio que propone el gobierno?

- No funcionan. Por eso cada vez hay más tipos de cambio y más variedad de tipos de cambios. Los que tenemos ya más de 50 años de edad. esto ya lo hemos visto cuando éramos chicos tanto en gobiernos democrático como en los gobiernos militares. Generan mercado negro, generan desarbitrajes permanentes, incentivan la sobrefacturación de importación y la subfacturación de exportaciones. Dicho de manera más cruda: contrabando corrupción pérdida y desperdicios de recursos. Y cuando se exacerban más los controles ocurre lo que estamos viendo en el último año y medio. Empieza a ver escasez de insumos, escasez de productos esenciales y estamos con el riesgo de empezar a ver desabastecimiento cada vez más tangible de bienes intermedios, de insumos, de repuesto y de bienes terminados.