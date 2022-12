Una encuesta reveló qué candidatos ganarían las elecciones

La consultora Giacobbe & Asociados publicó un informe de opinión pública respecto al panorama de cara a las próximas elecciones. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se posiciona como la candidata con mejor imagen seguido del diputado de Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei. El economista liberal dialogó con MDZ sobre la posibilidad de realizar algún tipo de acuerdo con el ala dura del PRO por fuera de Juntos por el Cambio.

Imagen de los principales pre-candidatos presidenciales por la consultora Giacobbe & Asociados.

Patricia Bullrich encabeza la lista de mejor imagen positiva con un 42% y un 31% de imagen negativa. Javier Milei aparece en segundo lugar con un 30% de imagen positiva y un 38,9% de negativa. El expresidente Mauricio Macri se posiciona tercero con un 28,8% de imagen positiva y un 46% de negatividad.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra cuarta con un 21,6% de imagen positiva y un 69,7% de imagen negativa. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se ubica quinto con un 19,1% de positividad y un 44,8% de negatividad.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aparece sexto con un 13,9% de imagen positiva y un 61,7% de imagen negativa. El presidente Alberto Fernández encabeza el final de la lista con un 11,8% de imagen positiva y un 67,7% de negativa.

Con qué político la gente pasaría las fiestas por la consultora Giacobbe & Asociados.

La consultora midió la cuestión festiva en relación a la política y sus dirigentes bajo la siguiente consigna: "¿A cuál de estos políticos invitarías a pasar las fiestas en tu casa?".

Cristina Fernández de Kirchner se ubica primera con un 17,5% y luego aparece Javier Milei con un 14,8% como segundo personaje más deseado para compartir una mesa en las fiestas. Patricia Bullrich se posiciona tercera con un 12,5% y Mauricio Macri cuarto con un 12%.

Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comparten un quinto lugar con un 2,6%. Sergio Massa aparece sexto con un 1,7% y Alberto Fernández último nuevamente con un 1,1%.

Opinión pública sobre la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los investigadores profundizaron sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner bajo la siguiente pregunta: "¿Qué efecto tiene en usted la decisión judicial de condenar a Cristina Kirchner?".

El 53,7% de los encuestados destacó que le genera esperanza y el 17,4% alegría. El 20,6% optó por la sensación de indignación y el 7,8% desilusión. El país se divide en esta cuestión.

La cuestión económica-navideña se analizó con lo siguiente: "Respecto del año pasado, ¿qué tipo de regalos vas a comprar para las fiestas?". El 62,6% afirmó que no va a comprar regalos para Navidad. El 15,1% destacó que comprará peores regalos y el 13,7% que harán los mismos regalos. El 8,5% expresó que harán mejores regalos. Elecciones.

La cuestión de las elecciones es la principal incertidumbre de cara a 2023. Los números expresados en el segundo párrafo de la nota indican que hay dos ejes centrales en lo que respecta a la potencialidad electoral: Patricia Bullrich y Javier Milei. Ambos personajes encabezan la mejor imagen positiva dentro de los precandidatos presidenciales.

El economista liberal es el fenómeno de mayor contundencia de la política outsider de la última década. El discurso de éste movió las principales mesas del ala clásica de la política argentina. El ícono del liberalismo argentino tiene una postura clara respecto a las alianzas partidarias: sólo está dispuesto a hacer arreglos con el sector duro del PRO por fuera de Juntos por el Cambio.

Javier Milei le expresó a MDZ lo siguiente: "Mi posición es que no hay ninguna forma de que yo pueda hacer algún tipo de acuerdo con Juntos por el Cambio. No estoy dispuesto a tener ningún tipo de acuerdo con los radicales, que son la internacional socialista". El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

El diputado agregó: "No estoy de acuerdo con la Coalición Cívica. Son un desprendimiento de izquierda del radicalismo, son peor que los radicales. Además de que Carrió me insultó, motivo por el cual la estoy llevando a juicio. Me dijo que soy peor que Hitler y me acusó de nazi y de cosas aberrantes que constituyen banalización del holocausto".

El ícono del liberalismo argentino luego habló de Horacio Rodríguez Larreta: "Todo lo que deriva de Larreta son las mismas ideas que el kirchnerismo, que los radicales y la Coalición Cívica pero arropada en buenos modales y acomodadas en función de lo que dice el Focus Group".

El economista aclaró que "no puedo ser parte de una estructura que está condenada al fracaso por las ideas, por las personas y por sobre todas las cosas porque esas ideas ya fracasaron". Éste sentenció que "son parte del fracaso de los últimos 100 años de la Argentina y no hay forma de que yo me pueda integrar con ellos".

Javier Milei realizó una determinante aclaración: "Lo que sí, estoy dispuesto a tener acuerdos con el ala dura sólo si ellos se van de Juntos por el Cambio. De ninguna manera voy a entrar ahí".