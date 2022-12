Ciclovías en Mendoza: la consolidación de un nuevo paradigma en las ciudades

Las ciudades, actualmente, se encuentran en un proceso de transición que, si bien aún es emergente, tiene un impulso fuerte. Se presenta la necesidad de cambiar el paradigma de ciudades que fueron planificadas y pensadas para movernos y trasladarnos en autos, ya que, las mismas están en crisis. La sustentabilidad es la base de este nuevo enfoque y las ciclovías son uno de los actores centrales.

En Mendoza, particularmente el área metropolitana (AMM) es el núcleo urbano con mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los cuales siguen aumentando, año tras año, acelerando el proceso de calentamiento global que venimos sintiendo de manera continua y acelerada por estos últimos años. Frente a este problema claramente identificado, la red de ciclovías existentes, como parte de la solución, presenta un importante desarrollo.

Actualmente, la red sigue creciendo en kilómetros gracias a la ejecución del programa denominado Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI), el cual cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas obras tienen como objetivo central llevar adelante trabajos de mejora y conectividad entre los departamentos del AMM. Debemos destacar que, el diseño y la formulación de los trabajos fue consensuado por los municipios participantes y articulado por el Concejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área Metropolitana denominado UNICIPIO.

La red de ciclovías de UNICIPIO suma una extensión total aproximada de 205 kilómetros a los ya existentes; por lo que, Mendoza tendrá la red de ciclovías metropolitana más grande del interior del país; siendo éste un beneficio superior para todos los ciudadanos que la transitan. Los beneficios de la red de ciclovías son el de integrar la planificación y el ordenamiento vial de la bicicleta como modo de transporte urbano, con la finalidad de brindar una alternativa de movilidad económica y saludable. Sin embargo, la implementación de las ciclovías es altamente compleja y atrae nuevos conflictos de convivencia: ciclistas vs. automóviles, ciclistas vs. peatones, ciclistas vs comerciantes.

En teoría, todo el mundo está de acuerdo en promover las ciclovías, pero la realidad demuestra que los cambios que conllevan estos nuevos paradigmas son resistidos; a veces con fundamentos, otras veces, no tanto. Por su parte, “la bici” es un actor nuevo

que trata de ganar su espacio en la trama urbana. Recientemente, hemos visto en la agenda de los medios de comunicación

cuestionamientos y opiniones contrarios a la ampliación del sistema de interconexión de ciclovías, aduciendo, principalmente, que la mayor infraestructura se concentra en "zonas habitadas por los sectores socioeconómicos más ricos y se pone en duda la eficacia de su vinculación”.

En virtud de estos planteos, es de nuestro interés analizar y contrastar este supuesto para el caso de Godoy Cruz, a partir de datos concretos y un análisis preciso de la planificación de la red de ciclovías en dicho departamento. En el territorio de Godoy Cruz, la red de ciclovías de ya posee un total de 45,43 kilómetros de ciclovías. Si a esto, le sumamos las ciclovías que se encuentran en

ejecución por DAMI - UNICIPIO de 10,17 kilómetros y, por otra parte, las ciclovías proyectadas en 8,40 kilómetros de nueva infraestructura, se contará con 64 kilómetros en total de traza exclusiva para utilizarlos en bicicleta o caminando.

Los criterios de diseño y planificación de estos 64 kilómetros siguen los lineamientos definidos en el Master Plan del AMM y apuntan a: Consolidar una red con cobertura total y balanceada geográficamente que permita cubrir la mayor parte del territorio, respondiendo a umbrales de densidad poblacional y que justifique la existencia y la prestación de la red de ciclovías. La seguridad del ciclista y peatones, junto con la integración con otros medios de transporte sustentables, como el Metrotranvía.

Regularidad en el espaciado entre ciclovías, de modo que la distancia a una ciclovía primaria sea relativamente constante en zonas de densidades poblacionales similares y lo suficientemente acotada para generar el incentivo al uso de las ciclovías. Con toda la certeza que otorgan los datos, podemos afirmar que los criterios para el diseño y planificación de las ciclovías en Godoy Cruz no están definidos por las condiciones socioeconómicas de los sectores por donde existe la traza de la ciclovía, sino por indicadores de cobertura y densidad poblacional.

Así mismo, la consolidación de la red de ciclovías en el departamento de Godoy Cruz, responde a una política pública que se ha mantenido a lo largo de las distintas gestiones de gobierno y que, a su vez, ha significado la recuperación y puesta en valor de espacios públicos de calidad del departamento. Desde el 2016 al 2022, Godoy Cruz ha realizado una inversión de U$D 2.099.642

en la ejecución de ciclovías y equipamiento urbano complementario. Si lo valoramos en el contexto del cambio climático, debemos reconocer la importancia de las ciclovías en la planificación de dichas obras, cuyo objetivo político es alcanzar la carbono neutralidad al 2030.

Como ya mencionamos, la implementación de las ciclovías es altamente compleja y atrae nuevos conflictos. Todo cambio genera resistencia y lleva tiempo para que se asimile los beneficios por encima de los costos. Las políticas públicas deben orientarse a

generar ecosistemas urbanos seguros. La ejecución de buenas ciclovías permite que los peatones también mejoren su condición y se asegure una buena convivencia ciudadana en el espacio público.

No hay dudas de que aún hay trabajo pendiente como ampliar la red, mejorar la infraestructura y los servicios asociados a la misma. Lo importante y determinante es generar los consensos necesarios para consolidar un nuevo paradigma de ciudad, una

ciudad como la soñaba la genial urbanista Jane Jacobs que en su libro “Muerte y vida de las grandes Ciudades” (1961) realiza una audaz crítica al urbanismo que ha diseñado las ciudades en función del automóvil con pocos espacios para peatones y bicicletas.

Ella propone recuperar el espacio, con cuadras cortas, veredas repletas de peatones, con buenos espacios públicos que fortalezcan los lazos de la comunidad. Estamos en condiciones de decir que las ciclovías se han constituido como uno de los principales activos públicos de calidad de vida para todos los vecinos de Godoy Cruz y que, efectivamente, se están consolidando como un medio.

Este nuevo paradigma emerge para quedarse, la sociedad debe aprender a convivir en el espacio público y comprender que, estas medidas, traerán consigo un aporte fundamental al ambiente, al corto, mediano y largo plazo.

* Diego Coronel, Magister en Políticas y Planificación Social.

*Matías Dalla Torre, Doctor en Ordenamiento Territorial y Politólogo.