Sorpresivo paro de los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires

A cinco años de la sanción de la Ley 15.008 que modificó el régimen jubilatorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la banca pública bonaerense manifestaron su malestar por la promesa incumplida del gobernador al titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, de modificar o derogar la Ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con un paro de 24 horas para este miércoles 21 en todas las sucursales y unidades de negocios del BAPRO.

La medida de fuerza es para exigirle a la Legislatura bonaerense, en especial al bloque de Juntos por el Cambio, que trate y apruebe la modificación al régimen de jubilaciones de los trabajadores del BAPRO.

Desde La Bancaria sostienen que desde la modificación, durante el gobierno de Vidal, al régimen jubilatorio del Banco Provincia “ocasionó un serio daño patrimonial al banco, ha promovido miles de cautelares y sigue poniendo en riesgo la estabilidad del propio sistema previsional ante la maraña de nuevos juicios que se avecinan".

El paro de los trabajadores del Banco Provincia fue anunciado por las autoridades nacionales del sindicato La Bancaria, con el acompañamiento de los delegados de 12 seccionales del BAPRO: Azul, Bahía Blanca, Buenos Aires, Chascomús, Chivilcoy, Pehuajó, Junín, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Pergamino, Tandil y Viedma.

La atención al público en el Banco Provincia se normalizara el jueves 22, tras 48 hs de inactividad (por el feriado nacional para recibir a la Selección campeona del Mundo, y por el paro sorpresivo del miércoles). Vale mencionar que el asueto administrativo dictado por Axel Kicillof para el 23 y el 30 de diciembre no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras de la provincia de Buenos Aires.

Como contamos en notas anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el 14 de noviembre convocó a las partes en conflicto con la intención de saber si había consenso político para resolver la situación y que no sea la Justicia la que lo dirima con su laudo.

Tras el encuentro con los jueces del Máximo Tribunal de Justicia bonaerense, el gobernador convocó a una conferencia de prensa donde acusó a Juntos por el Cambio de ser irresponsables, oportunistas y de querer fundir la provincia. “La Ley, es una pieza neoliberal clásica de ajuste jubilatorio. Pero con una dificultad más: los afectados presentaron medidas cautelares, la Justicia les dio la razón. Por eso digo que es una ley muerta: 5.000 personas ganaron".

"La ley no sirve, es un desastre. La ley está muerta, no existe más, punto final", sostuvo Kicillof.



Por su parte, desde Juntos por el Cambio, afirman que los jueces de La Suprema Corte no pusieron ningún plazo, que están dispuestos a solucionar el conflicto; pero no como quieren Kicillof y La Bancaria. “El sistema previsional que pretende el gobernador para los empleados del Banco Provincia no es sostenible en el tiempo y le genera un mayor déficit a una provincia que está quebrada. Es inaceptable que todos los bonaerenses tengan que sostener con sus impuestos los privilegios de unos pocos”.

Recordemos que luego de sancionarse (en el gobierno de María Eugenia Vidal con el apoyo del Frente Renovador y de gran parte del peronismo) la ley que modificó el régimen jubilatorio del Banco Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, elevó la edad jubilatoria a los 65 años y sacó el 82% móvil a las jubilaciones, por lo que cerca de 5 mil jubilados del BAPRO presentaron demandas -con el aval del gremio- contra el Estado bonaerense por considerar inconstitucional la reforma a la caja de jubilaciones.