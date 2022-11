Axel Kicillof cargó contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y los acusó de querer fundir la provincia de Buenos Aires

Como contamos en notas anteriores, el máximo tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires convocó este lunes a las partes -oficialismo, oposición (no hubo representantes del radicalismo), la Bancaria, directivos del Banco Provincia y al procurador de justicia bonaerense- en conflicto con la intención de saber si hay consenso desde la política para resolver la situación y que no sea la Justicia la que lo dirima con su laudo.

Tras el encuentro con las máximas autoridades de la justicia bonaerense, el gobernador Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa junto al titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, cargando duramente contra el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal, acusándolos de ser los responsables de obstruir en la Legislatura el proyecto de reforma a la Ley 15.008, presentado hace seis meses por el Ejecutivo.

Recordemos que luego de sancionarse (en el gobierno de María Eugenia Vidal con el apoyo del Frente Renovador y de gran parte del peronismo) la ley que modificó el régimen jubilatorio del Banco Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, elevó la edad jubilatoria a los 65 años y sacó el 82% móvil a las jubilaciones, por lo que cerca de 5 mil jubilados del BAPRO presentaron demandas -con el aval del gremio- contra el Estado bonaerense por considerar inconstitucional la reforma a la caja de jubilaciones.

Durante su alocución, en un tono vehemente, Kicillof afirmó: “La Ley 15.008 fue un acto irresponsable y oportunista. Fue aprobada el 18 de diciembre del 2017, sobre tablas, sin discusión en comisiones. Intempestivamente, casi unilateralmente, por Vidal y su partido. Se proponía un ajuste previsional, lo cual estaba completamente en línea con lo que se proponía el Gobierno nacional en la Capital Federal cuando hubo una enorme reacción del pueblo".

"Desde finales de 2017 Macri y Vidal plantearon una reforma previsional, fiscal y laboral. En ese marco, presentó esta ley y consiguió su aprobación. Ahí tenemos la ley, es una pieza neoliberal clásica de ajuste jubilatorio, pero con una dificultad más: los afectados presentaron medidas cautelares, y la Justicia les dio la razón. Por eso digo que es una ley muerta: 5.000 personas ganaron", sostuvo el gobernador.

Luego agregó: "La ley no sirve, es un desastre. Entre los que se opusieron a esta ley está el procurador general Julio Conte Grand, que determinó la inconstitucionalidad. La ley está muerta, no existe más, punto final"

El mandatario bonaerense se refirió a las modificaciones que impulsa desde el Ejecutivo a la Ley de jubilaciones del BAPRO y acusó al expresidente de ser el responsable de trabarlas en la Legislatura. "Presentamos un nuevo texto para la ley que enviamos hace seis meses. Lo discutimos con la oposición, fuimos a las comisiones, la oposición nos pidió modificaciones que aceptamos. La idea era derogarla, no quisieron y lo aceptamos Hoy estamos desamparados. Lo discutimos, hicimos las modificaciones y luego decidieron no votarla. ¿Por qué? Porque apareció Macri un día en un Zoom y se negó a qué esta ley salga. Mauricio Macri, no el exintendente y funcionario de la Ciudad. Otro capricho, otro acto de oportunismo y de tratar de manipular y manosear un hecho constitucional"

Kicillof luego afirmó: “Si no se aprueba la ley estamos en un quebranto que va a significar 400.000 millones de pesos. Toda esta chantada la tenemos por el oportunismo de nuestra oposición que ya está en campaña electoral. Las jubilaciones tienen que ser de ajustes y lo quieren aplicar acá. Esto no sirve, necesitamos que vayan y aprueben la ley que ya discutieron".

En tanto el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, criticó al PRO por emitir el comunicado de la semana pasada al asegurar que “termina siendo un burdo apriete al Poder Judicial”. Y en consonancia con el gobernador pidió que la reforma sea tratada este miércoles. "Que levanten la mano en contra, para señalar claramente quienes quieren que el Banco o la Provincia se haga cargo de 427 mil millones producto de la impericia del gobierno anterior".

Desde la oposición, por su parte, cuestionaron el accionar de Kicillof y lo acusaron de falsear la información. MDZ habló con el senador provincial de Juntos y referente de la Colisión Cívica Andrés De Leo, quien participó del encuentro convocado por los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Lo primero que dijo De Leo es que los jueces del Máximo Tribunal de Justicia bonaerense no pusieron plazos, “lo que quieren saber es si hay posibilidades de avanzar en una ley para que ellos no tengan que fallar generando alguna situación que termine en un efecto no deseado. La función de ellos no es legislar”.

“A mi juicio si queremos avanzar debemos ir sobre los puntos que están en controversia, planteados por los jueces del Máximo Tribunal y no volver a una reforma profunda de la Ley”, sostuvo el legislador de la Coalición Cívica.

En cuanto a los puntos más controversiales para la Suprema Corte, De Leo afirmó que el más importante es el de la movilidad jubilatoria. Luego explicó: “Técnicamente es importante entender que jurídicamente cuando se modificó la movilidad de las jubilaciones del BAPRO se ató a la movilidad de la ley de movilidad jubilatoria del Gobierno de Macri. Esa movilidad desde el punto de vista técnico de la Corte, no está bien y lo ha marcado con fallos. No es razonable atar la movilidad jubilatoria a un régimen distinto del que está en juego. Es decir, en el caso del Banco Provincia tendría que estar atado a una movilidad relacionada con los sueldos de los trabajadores del mismo banco”.

“Lo que no dice el kirchnerismo es que cuando Alberto Fernández metió mano a la Ley de movilidad jubilatoria, con un decreto perjudicando a millones de jubilados, en la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia rápidamente suscribieron a ese decreto. De haberse suscrito a la ley provincial fijada, no solo cobrarían lo mismo que con la movilidad anterior, sino que cobrarían más. Entonces a la caja de jubilaciones del BAPRO hay que preguntarle por qué tan rapidito suscribieron al decreto de Alberto Fernández”, agregó el senador.

Por otra parte, dijo que el proyecto de Kicillof y la Bancaria avanza sobre otros temas que no son discutidos por el Máximo Tribunal bonaerense. “Nosotros entendemos que esos otros temas terminan sosteniendo un déficit fiscal vía aportes adicionales del banco de la Provincia de Buenos Aires, que financian un déficit crónico de la caja jubilatoria. Esto no es lo que la Corte está discutiendo”, añadió, y cerró: “La caja es deficitaria y aún con las modificaciones que se le fueron haciendo es deficitaria. No podemos sostener déficit tras déficit”.

"Es el cuento de nunca acabar y con posiciones extremas no se sale de todo esto. Está claro que esto es un camino de ida. Hay que elegir cual es el camino, si el camino es a regímenes previsionales sustentables y equitativos o a regímenes previsionales que hacen convivir a trabajadores del mismo gremio de forma desigual, mientras unos se jubilan por lo que regula la ley, otros se jubilan con un régimen por el cual el Estado subsidia el 82% móvil. Esto no es culpa del trabajador, es culpa de la política”, finalizó el senador De Leo.

Por su parte, el diputado Alex Campbell, que responde a la exgobernadora Vidal, presente en representación del PRO en el encuentro con los jueces de la Suprema Corte, dijo sin moverse un ápice del comunicado de la semana pasada: “El sistema previsional que pretende el gobernador para los empleados del Banco Provincia no es sostenible en el tiempo y le genera un mayor déficit a una Provincia que está quebrada. Es inaceptable que todos los bonaerenses tengan que sostener con sus impuestos los privilegios de unos pocos y es irresponsable proponer volver a ese sistema de beneficios cuando casi 7 de cada 10 niños de la provincia viven en la pobreza”.

Lo cierto es que el gobernador no tiene los números necesarios para modificar la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia de Buenos Aires, ni legisladores propios para conseguir el quórum y obligar a la oposición a tratar el tema en la Cámara Baja.

Desde Juntos todo hace indicar que cerraron filas con el tema de la Caja Previsional del BAPRO. La cancha la marcó, la semana pasada, el PRO con un comunicado. Tras la conferencia de prensa de Kicillof, la Coalición Cívica comunicó que están a favor del diálogo aclarando que no van a acompañar el proyecto del Ejecutivo. La UCR todavía no se expresó sobre el tema aunque extraoficialmente fuentes del radicalismo afirman que van a ser orgánicos a la coalición opositora.