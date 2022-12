Rodolfo Suarez llama a la "rebeldía civil" y se arriesga a enfrentar otra denuncia penal

En las últimas horas del lunes, el Gobierno nacional a través de un DNU declaró para este martes feriado nacional, con el objetivo de que los argentinos celebren la llegada de la Selección argentina y asistan al festejo en los alrededores del Obelisco. MDZ Radio conversó con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, quien no acató la medida y llamó a todos los mendocinos a trabajar. “Nosotros llamamos a los mendocinos a trabajar. Vamos a ir monitoreando porque también tiene que haber una rebeldía civil ante estas cosas. Estamos viendo una actividad cuasi normal”, afirmó.

El Gobernador explicó que existe una ley de feriados nacionales. “Esta ley contempla distintos casos, los feriados nacionales que son inamovibles, los trasladables, los destinados a promover la actividad turística, aquellos que se determinan en días no laborables que tienen otra amplitud. El tema es que en el caso de la actividad turística debe ser anticipado con 50 días. A medianoche, se les ocurre establecer un feriado de un día para otro, nosotros tenemos que atenernos al decreto del Boletín Oficial, siendo publicado a la 1 de la mañana”, explicó.

Además se refirió al feriado anterior no acatado tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta y dijo: “Pasó lo mismo que la otra vez. Yo ya tuve una denuncia. En esa oportunidad el Decreto lo sacaron a las 3 de la mañana. En este caso fue a la 1 de la mañana. Nosotros pensamos que hay que trabajar y que este feriado no está contemplado en los feriados que establece la ley. Hay una ley que regula los feriados”.

El Presidente buscó "sumarse" a la ola mundialista.

El Gobernador afirmó que “hay un problema institucional” y advirtió que no hubo una comunicación con el Gobierno nacional que les anticipara dicha medida.

“Nosotros venimos con un desorden institucional con la Nación desde la pandemia. Ahora nosotros no somos los únicos que desobedecemos, le desobedecen los propios. Esto es demagogia populista. El presidente dijo que hay que valorar el mérito. El producto de estos chicos es gracias al trabajo y el esfuerzo, no se llega así no trabajando, tendríamos que trabajar más que nunca”, cerró.