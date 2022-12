Insólito: Nación, Ciudad y Provincia no saben todavía qué hacer con los festejos

"El Gobierno de la Ciudad tiene que hacerse cargo de un operativo, no es un problema nuestro, coordinamos y monitoreamos, pero depende de ellos", aseguró a MDZ una fuente del Gobierno nacional. Así están las cosas, mucha preocupación e incertidumbre sobre la cantidad de personas que habrá festejando y los posibles desmadres que puedan ocurrir. Ya hay robos de cubiertas en autopistas, roturas de vidrios, daños a la estructura del Obelisco porteño y la posibilidad concreta de que la política no esté una vez más a la altura de los acontecimientos.

Así están ahora los llamados al rojo vivo entre los gobiernos porteño, bonaerense y nacional. Marcelo D´alessandro y Jorge Macri suspendieron de sus agendas todo lo que no sea operativo de Seguridad para evitar la tragedia que, suponen, sería terminar la jornada con heridos. Nadie quiere ni pensar en un muerto en los festejos más esperados en 36 años en términos deportivos. El Gobierno nacional exige prolijidad y que todo esté cronometrado, y así lo entiende también la Ciudad. El caso de Nación es que le ofreció despolitizar el evento, evitar fotos y contrariedades con los jugadores.

25 de 26 jugadores, según supo MDZ, no quieren sacarse fotos con el Gobierno nacional. Alberto Fernández abrió el juego a evitar el conflicto de las fotos. Puede ser entonces que los operativos incluyan que la sociedad pueda festejar sin ver a la dirigencia política abrazada al equipo. "Nadie quiere que esto termine mal, pero son dos millones de personas, no podemos hacernos cargo de todo", confirmaron a MDZ desde el Gobierno de la Ciudad. Así entonces, ni Lionel Messi ni el equipo quieren mezclarse con nada que no sea fútbol.