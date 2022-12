Juan Schiaretti busca un vice para Martín Llaryora y estudia tres perfiles bien diferentes

Si bien el cordobecismo en las elecciones a gobernador suele ser muy competitivo, el gobernador Juan Schiaretti sabe que la competencia no está definida y deshoja la margarita buscándole un compañero de fórmula a su candidato, Martín Llaryora. Por ahora aparecen con mas chances la intendenta de Estación Juárez Celman, Myriam Prunotto; su colega de Río Cuarto, el peronista Juan Manuel Llamosas; y la diputada nacional Natalia De la Sota.

“El Gringo está más conservador que de costumbre después de haberse comido el garrón de la derrota innecesaria de Marcos Juárez, quiere tener todo bajo control para las elecciones provinciales”, explica a MDZ uno de sus operadores. Estos comicios, como suele ser habitual, van desdoblados de los presidenciales, y si bien aún no se oficializó la fecha, trasciende que podría ser en abril.

En el oficialismo cordobés creen que la búsqueda del vice no debe apuntar a buscar votos, sino más bien a darle más volumen o apertura política. Por ahora hay una terna dando vueltas por los despachos del Centro Cívico, la nueva sede gubernamental. Cada sector tiene su candidato.

Hay varios peronistas no K que se inclinan por la diputada nacional Natalia De la Sota. La hija del exgobernador puede tener futuro político, pero en varias encuestas se refleja que no suma votos. Pero el apellido pesa y luce en una fórmula donde no aparece ninguno de los dos fundadores del cordobecismo. No habría que descartarla, dicen en Hacemos por Córdoba. Pero tiene su personalidad y suele coquetear con el kirchnerista de Villa María, Martín Gill.

Mauricio Macri se reunió con Martín Llaryora".

Mientras, allegados a Llaryora hacen lobby y empujan a el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Si bien el jefe comunal no mide también en el resto de la provincia, gestiona uno de los distritos más importantes. “Martín insistirá con Llamosas. Es lo mejor. Todo lo demás es para minar la unidad del PRO y enojarlo a Luis Juez. No hay que comerse operaciones que son para poner nerviosos a los de Juntos por el Cambio”, asegura un allegado al candidato y actual intendente de la capital provincial.

La otra jugada que empujan asesores del gobernador es buscar un intendente radical que termine de agudizar la interna de JxC. Carlos Briner (Bell Ville) o Myrian Prunotto (Juárez Celman) o una “figura del PRO”. Algo de esto conversó Llaryora con Mauricio Macri en el reciente encuentro que mantuvieron. “Luis Juez no es mi candidato”, dijo hace poco la intendenta Prunotto. Su perfil le resulta atractivo para el oficialismo cordobés por su origen radical, pero sobre todo porque la localidad que gobierna está en el corazón del Gran Cordoba, en este caso el departamento de Colón donde hay mucho voto anti peronista.

El contacto de Macri con Llaryora generó heridas que aún no se ha cicatrizado. El PRO cordobés está dividido en mil pedazos, mientras que los radicales, dejaron un rato de lado sus internas, y se unieron a Juez para hacer catarsis juntos contra el expresidente a quien acusan de apostar por su amigo Schiaretti. También creen que apunta a fracturar a Juntos por el Cambio en esa provincia.