Diputado de Milei pidió un registro de violadores y uso de pistolas taser

El diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, dialogó con MDZ respecto a la la aplicación del concepto de violencia de género en comisarías y un posible registro público de violadores. El legislador reveló un dato interesante sobre una historia en primera persona de una mujer que no obtuvo respuesta en una de las comisarías de la Mujer.

- Dijiste que había que eliminar los gastos irracionales del ministerio de la Mujer y de los cursos sobre masculinidad e igualdad, ¿dejarías todo eso todo afuera del Presupuesto?

- Todo afuera. Mirá, si quieres te cuento algo que nos pasó hace unos días en Ezeiza. Estábamos hablando con los vecinos y una mujer nos contó que la habían agredido entre seis vecinas. Fue a la comisaría de la Mujer y le dijeron "mirá, lamentablemente acá no te podemos atender porque las que te agredieron son mujeres". ¿Qué quiere decir eso? Que si vos le agregás género a la violencia automáticamente justificás una parte de la violencia y quedás de brazos cruzados. La violencia no tiene género, la violencia es violencia. Y para ver cuál es el verdadero motivo de la violencia tenemos que analizar los índices de alcohol, el consumo de drogas, la falta de trabajo y realmente pensar una propuesta y una solución desde ahí. Desde la base. No desde el "nos matan por ser mujeres". No, eso es mentira, eso no existe, hay que ver por qué.



- Presentaste un proyecto de ley en marzo para activar un registro de violadores en la provincia, ¿me querés contar un poco sobre eso?

- Un registro público para violadores. No es nada que estemos inventando, en otros países ya funciona; en Francia y en algunos estados de los Estados Unidos. Si yo como padre tengo una hija o un hijo adolescente y algún violador se muda cerca de la manzana, el Estado nos tiene que avisar por mensaje. Más que nada teniendo en cuenta la reincidencia que hay en los casos de violación que es superior al 80%. La policía nos tiene que avisar por mensaje y a la vez habilitar un registro público. Si mi hija me dice: "papá voy a salir con tal persona", pienso primero "bueno, cómo se llama, cuál es el documento". Quiero ver si tiene antecedentes. ¿Por qué no? Si han hecho un registro público para deudores alimentarios.

Liberación de criminales en pandemia.

- ¿Qué opinas de la liberación de criminales durante la pandemia?

- Una aberración. El que comete un delito tiene tres caminos: la cárcel, el hospital o el cementerio. Estamos cansados de que la gente de bien viva asustada y tras las rejas. Nosotros vivimos presos y los delincuentes viven libres. Bueno, eso en algún momento hay que cambiarlo.



- ¿Cómo definirías a la Justicia argentina?

- Creo que la Justicia está fallando. Es una justicia que ni siquiera te diría garantista, sino abolicionista. De hecho, la otra vez veíamos algunas encuestas que destacaban que la gente cree menos en la Justicia que en la política. Para que se dé una idea en la sociedad de cómo está la Justicia. Bueno, yo creo que hay que hay que hacer un cambio profundo. Estamos en una república y a cada poder le corresponde lo suyo.



- Se te pegó mucho por el proyecto de implementación de las pistolas eléctricas en la policía bonaerense, ¿por qué crees que se generó tanto revuelo?

- Creo que no hay sentido ni argumento para estar en contra de las taser. La pistola taser es una herramienta que le sirve a la policía para actuar libremente. Si te roban en una estación de tren la pistola con balas de plomo la Policía no la puede utilizar. Entonces lo más probable es que el delincuente escape. En cambio, con la pistola lo reducís. Y si ese delincuente tenía problemas de corazón y se muere, lo lamento, no nos interesa eso. Nosotros lo hemos dicho varias veces: policía que mata a un delincuente en defensa de un inocente tiene que ser condecorado.