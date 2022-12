¡No lo maten, tengan piedad!

Cualquiera de ustedes lo habrá notado entre sus contactos. Es enorme la conmoción generada por la condena a muerte al futbolista iraní. Por suerte, en este caso, la increíble penetración del fútbol, multiplicada por el Mundial, jugó sensiblemente a favor. El fútbol dio la alarma. No es poco. No nos confundamos pensando que ahí está el problema. No le pidamos a este deporte, a sus figuras, a sus asociaciones, lo que no le exigimos a las Naciones Unidas.

El Gobierno argentino, que tiene con este régimen asesino relaciones carnales, ¿no tiene nada para decir? No estamos hablando solo de casos puntuales, el problema es muchísimo mayor. Si la persona sentenciada por sumarse a las protestas por la muerte de la chica detenida por negarse a usar el velo islámico tuviera otra ocupación, ¿sería menos grave?

¿Cuántas personas ignotas estarán perdiendo allí la vida en este momento por defender lo que consideran justo? Como en la inquisición, pero en pleno siglo XXI. Este ejemplo expuso la brutalidad de un régimen que termina con las vidas de los que protestan, de los que ejercen la libertad.

Ojalá logremos frenar la ejecución de Amir Nasr-Azadani, pero el trabajo no estará terminado. Tal vez, sea el comienzo.

#AmirNasrAzadani

#NoLoMaten

* Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, exministro de Educación de la Nación.