Alberto Samid atacó a Kylian Mbappé pero se arrepintió y borró el mensaje

El empresario de la industria cárnica, Alberto Samid, siguió de cerca y comentó todos los detalles que le llamaron la atención del mundial de Qatar 2022. El exdiputado provincial está expectante de la semifinal y se dedica a publicar llamativos comentarios respecto a los franceses. En este caso, éste terminó por borrar uno dirigido a la estrella francesa, Kylian Mbappé.

Mensaje del empresario Alberto Samid a la estrella francesa Kylian Mbappé.

Alberto Samid ancló una foto de Kylian Mbappé y le escribió lo siguiente: "Este que se come a los travestis dicen que es mejor que Messi. Ni en pedo!!!!!!". Esto se debe a la relación que mantiene el futbolista con Inés Rau, una mujer trans del mundo del espectáculo que pasó por diversas operaciones. El mensaje fue borrado a la hora de emisión.

El rey de la carne también marcó una cuestión respecto al baño de los franceses. "No le tengamos miedo a los franceses que están absolutamente sobrevalorados en el mundo. No tienen agua y no tienen bidet", expresó éste.

El exdiputado provincial previo a ello citó un tuit del jugador del París Saint-Germain que dice "De vuelta a la final del mundo" para responderle "No sabés en el quilombo que te metiste".

No sabés en el quilombo que te metiste https://t.co/84oWiGkpqC — Alberto Samid (@soyalbertosamid) December 14, 2022

El empresario le realizó un reclamo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aclaró su situación con la Justicia: "El principal obstáculo que tendremos el domingo serán las vallas de Larreta. Porque pase lo que pase iremos todos al obelisco. PD: No, no tengo más las tobillera".

Alberto Samid le dedica mensajes de forma recurrente al expresidente Mauricio Macri. El último que le envió se trata de una chicana. Éste citó un tuit del líder de la oposición que felicita a los jugadores y le respondió "Vamos Mufasa!!!".