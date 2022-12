El concejal que quiere gobernar Guaymallén y dar una vuelta de página al caso Lobos

Mientras restan pocos días para que el exintendente peronista de Guaymallén Luis Lobos y su esposa Claudia Isgró lleguen a un juicio abreviado por presunto enriquecimiento ilicíto y fraude a la administración pública que esperan en prisión, el PJ busca dejar atrás esa experiencia de gestión que terminó hace casi 8 años y que tantos dolores de cabeza le trajo. En ese sentido, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Gastón Aparicio está caminando el departamento que gobierna el radical Marcelino Iglesias, con la aspiración de poder llegar a administrarlo. “Tengo 33 años, yo no fui parte de la gestión de Lobos y siempre he sido crítico con todo lo que pasó. Siempre he sido claro que le hizo muy mal al peronismo. Nosotros queremos mostrar propuestas diferentes y otra manera de gestionar, sostiene Aparicio en diálogo con MDZ.

Desde el 2 de noviembre, el concejal se propuso visitar 2.000 casas de Guaymallén en 120 días. “Una frase que utilizo mucho es que el Estado se construye desde los barrios por eso junto a mi familia, tomé la decisión de salir a caminar con la clara intención de ser intendente del departamento en el que nací y dónde crecen mis hijos”, sostiene. “Estamos caminando todas las zonas del departamento, barrios populares, clases medias y altas. Es muy interesante ver cómo la gente nos reclama de acuerdo a nuestra función. No hay menciones a la macroeconomía, sino realmente lo que necesita de un intendente”, asegura.

En ese sentido, Aparicio, quien lleva tres años como concejal reflexiona:” La gestión de hoy es inaccesible, los y las funcionarias no atienden a los vecinos. Hay que poner el cuerpo y tener la vocación de darlo todo por el departamento que tanto nos dio.El paradigma de los nuevos tiempos y de las ciudades del futuro es apuntar a que sean inclusivas y sostenibles. Pensar que Guaymallén pueda serlo, es una meta y desafío nuestro”, agrega. En esa línea, cuestiona la gestión de Iglesias por considerar que “no escucha ni dialoga con los vecinos” y que toman decisiones “inconsultas”. Por eso, advierte: “Sabemos de la diversidad de nuestro departamento. Tiene más de 300 mil habitantes, 1400 barrios. Realidades diversas en sus barrios, en la zona rural y urbana. Los guaymallinos no sólo necesitan asfalto y plazas. Necesitan un municipio, que se encargue de ayudar a crecer, a dignificarlos, a colaborar con la creación de empleos genuinos, viviendas. Que se preocupe y ocupe por la educación, por la salud y la seguridad sobre todo”.

Como estrategia de campaña, armó un folleto que contiene una encuesta para poder conformar su plataforma política a partir de los reclamos y propuestas de la gente que visita en cada casa. “Nuestra idea general de gestión es centrarnos en lo humano. En todo lo que el intendente Iglesias dice que no le corresponde. Yo creo que sí. Que siempre podemos hacer, hay que tener voluntad, creatividad y equipo. Una vecina, una vecina, que es escuchado. Que se los hace parte, que se siente involucrado y protagonista en el lugar donde elige vivir ayuda a que esa persona sea un poco más feliz”, concluye.

Aparicio no se muestra en disputa con los otros posibles precandidatos del PJ como el senador provincial Rafael Moyano quien desde el sector que encabeza el secretario de Malvinas Guillermo Carmona ha dicho que quiere competir o el concejal José Pozzoli quien es especialista en temas hídricos y forma parte del Instituto Nacional del Agua (INA) y está impulsado por un sector de la conducción partidaria. “Lo que estamos buscando es generar un proyecto político”, dice el concejal quien además es trabajador del canal estatal de TV Acequia pero se encuentra de licencia en su cargo.