Javier Milei apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y puso en duda su renunciamiento: "No entregó nada"

El diputado nacional por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y puso en duda "su renunciamiento" a ser candidata el próximo año, al considerar que "no está entregando nada de verdad".

"No le creo a Cristina su renunciamiento. Pero no porque vaya a ser candidata, sino porque si fuese candidata no puede ganar. Ella lo vende como un renunciamiento pero no está entregando nada de verdad", sostuvo el legislador.

En diálogo con el programa "Contacto Digital" de radio Rivadavia, Milei sostuvo que "de todos los candidatos potenciales que tiene el kirchnerismo el mejor es Cristina, y con todo esto, lo que tiene que quedar claro es que el candidato no va a ser kirchnerista".

"La condena es una excelente noticia, desde el funcionamiento de la república como de importancia política. Primer punto a favor de la justicia es que el que las hace las paga. Y ojala siga perfeccionándose, para que los argentinos recuperemos la confianza en ella. Y desde el plano político nos permite dar vuelta de página de una de las cuestiones más tristes de nuestra historia, que es el kirchnerismo", subrayó el diputado nacional.

A su entender, "en la grieta hay mucho de declamación y después terminan acordando, pero con este fallo se permite dejar de discutir si es blanco o negro".

"El kirchnerismo va a ser recordado como una de las páginas más oscuras de la historia. Porque no solo causaron un perjuicio económico, sino también político y moral para con la sociedad", indicó Milei.

En tanto, también se refirió a la dramática victoria de la Selección argentina ante Países Bajos y señaló: "Rescato la fortaleza anímica de los jugadores de la Selección porque les empataron en el último minuto con una jugada de pizarrón. Y Argentina se sobrepuso a esa situación, mereció ganar en el alargue y no tuvo suerte. Y lo termina ganando en los penales".

"El abrazo de Messi con Emiliano Martínez me pareció una muestra de liderazgo muy importante. Porque él va sólo a abrazar al arquero. Me pareció muy notable el gesto de Messi de tener eso en la cabeza", consideró Milei.