Lo que dejó el "apagón" y la dura realidad educativa de Mendoza

A pocos días de cerrar el ciclo lectivo 2022 de Mendoza en "La Mesa del Poder, edición provincial", programa que se emite por MDZ Radio, se abordó la educación como tema, a través de una entrevista con el director General de Escuelas, José Thomas. Es un año particular, pues es el primer ciclo lectivo que se cumplió completo sin las distorsiones que generó la pandemia. También fue el año donde las consecuencias de ese "apagón" comenzaron a hacerse más tangibles.

El diagnóstico es dramático: hay niños y adolescentes que avanzan en el sistema, pero que tienen serias dificultades para leer, escribir y realizar operaciones básicas. Thomas reconoce eso. "No solo hay niños de tercer grado con esas dificultades, sino que están en el secundario. Pero hemos mejorado. Y nos hacemos cargo. Lo peor que podemos hacer es negarlo", aseguró.

José Thomas estuvo presente en los estudios de MDZ Radio.

A pesar del contexto, Thomas se mostró optimista ante los resultados obtenidos en este 2022 teniendo en cuenta que aún persisten las consecuencias del "apagón" educativo del 2020. "Tenemos 12 mil estudiantes más que en 2019, porque a pesar del apagón que se hablaba y que iba a haber un abandono masivo, los números que tenemos son esos. Uno puede ver que estamos encaminados. Los resultados te dan una cuota no sólo de optimismo, sino de claridad para lo que se debe hacer el año que viene", sostuvo. El titular de la DGE reconoció que hay también alumnos que tienen presencia "virtual", porque por distintas dificultades no pueden tener la continuidad necesaria en la escuela. Es decir, están inscriptos, pero no asisten. "Es real, pero es mejor que estén dentro del sistema porque podemos buscarlos, ayudarlos y hacernos cargo. Sabemos quiénes son, los problemas que tienen y queremos que estén en la escuela", dijo Thomas.

El Gobierno recalculó los objetivos políticos en educación. Al inicio de la gestión impulsaron una ley provincial que no fue sancionada. Luego de ese fracaso, el titular de la DGE aseguró que buscan objetivos puntuales. "Es imposible ponerse de acuerdo. Entonces decidimos ir de a poco, tomando los puntos en común para avanzar en temas puntuales. Es lo que hicimos con la ley de alfabetización. Es muy difícil con un gremio que está partidizado, que dice una cosa acá y otra en la Nación, como pasó con las paritarias", dijo el funcionario.

Un plan de vida

Hay una pregunta que tiene hasta rasgos existenciales: para qué sirve la escuela o para qué prepara a los niños y adolescentes. Thomas aseguró que el objetivo es que "tengan un plan de vida". "Las instituciones deben preparar a sus estudiantes para salgan de los establecimientos con un plan de vida. Su proyecto de vida no necesariamente debe ser la universidad o la búsqueda laboral, sino que las personas elijan qué hacer de sus vidas”, apuntó.

Para Thomas, la secundaria debe preparar a los adolescentes para que tengan un plan de vida.

Además, agregó: “Es la única forma en que ese chico o chica se desarrolle para no llegar a los 18 años y pensar que hacer de su vida. Estamos trabajando muy fuerte en eso con todos los supervisores para crear una secundaria acorde a las necesidades de los estudiantes para este siglo. Los adolescentes en los primeros años de la educación media tienen sueños y eso hay que transformarlo en proyectos”.

El rol de las intendencias para acortar la brecha educativa

El presupuesto educativo, el salario docente y las carencias en la infraestructura son ejes frecuentes de las discusiones y también de la política educativa. José Thomas reconoció que los docentes trabajan más de lo que se les reconoce por el salario. Allí tomó argumentos del propio Gobierno al mencionar las restricciones presupuestarias, los pocos fondos nacionales que recibe Mendoza y el impacto que tiene cada aumento por la cantidad de agentes del sistema educativo. Sobre el estado de las escuelas, Thomas dijo "que no es verdad que todas están mal", pero reconoció carencias.

Allí volvió a reclamar protagonismo a los intendentes, que reciben fondos para infraestructura escolar. “Nosotros pusimos el tema en agenda porque los municipios reciben fondos. Ellos tiene toda la autonomía, pero hay partidas de recursos que deben ser invertidos en educación. No es poca plata, el año que viene son 14 mil millones de pesos. Nadie quiso tomar esa posta y preguntar qué se hace con ese dinero. Hemos logrado grandes avances porque los intendentes se hicieron cargo; algunos están construyendo una escuela, otros reparando. Por lo cual los municipios son determinantes a la hora de mejorar el sistema educativo”, indicó.

Al mismo tiempo, expresó que “gran parte de la brecha educativa se debe a los contextos de vulnerabilidad de las personas y los municipios poseen un contacto más cercano con la gente, que el Gobierno provincial no lo tiene". "Hace falta poner más plata para el sistema educativo. A nivel nacional en 2006, se dijo que íbamos a poner el 6% del PBI anual en educación, se votó la ley y nunca se cumplió. Solamente sucede en Argentina que se vota y no se dice nada al respecto”, sentenció.