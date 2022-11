El pedido que le hizo Sergio Massa a Rodolfo Suarez durante su visita a Mendoza

La llegada a Mendoza del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, causó revuelo entre la dirigencia política local. El titular del Palacio de Hacienda encabezó un acto en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el que anunció una serie de medidas para palear las devastadoras consecuencias de las heladas tardías en la producción. Pero, más allá de los puntos expuestos por Massa, durante su presentación le realizó un pedido al gobernador Rodolfo Suarez: una reducción de 40% o 50% de la tarifa de electricidad para todos los productores en los próximos 18 meses. La iniciativa fue acompañada de un proyecto que ingresó a la Legislatura provincial en las últimas horas.

En concreto, Massa argumentó: "Hoy me toca en Mendoza y tengo un pedido en cada provincia. Entiendo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y el impacto que tiene en la economía de los productores por la necesidad de hacerse del agua: el costo de la energía. Por eso quiero pedirle gobernador (Rodolfo Suarez) que acompañe estas decisiones del Gobierno nacional con una reducción del 40% o 50% de la tarifa de electricidad para todos los productores en los próximos 18 meses, incluyéndolos en los programas de tarifa social que tiene cada uno de los gobiernos provinciales, frente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)".

"Creo que cuando el esfuerzo lo hacemos todos, el resultado lo disfrutamos mucho más entre todos como sociedad. Sé que muchos tienen miedo e incertidumbre, por lo que representa la pérdida e iniciar la actividad. Cada uno de los productores de cada provincia afectada va a tener va a tener acceso al programa Repro (del Ministerio de Trabajo) para que ningún trabajador en este proceso de transición se encuentre frente a la incertidumbre de encontrarse sin trabajo”, concluyó frente a los funcionarios que lo acompañaron.

Luego, en diálogo con la prensa, Massa aseguró: "Suarez se comprometió conmigo a que iba a colaborar con la reducción para productores. No sé cómo es la instrumentación en la provincia". Además, precisó: "Cuando se los incorpora en el régimen de tarifa social, que es lo que tiene que hacer el Gobierno de la provincia, automáticamente caen del régimen de segmentación. Lo que no puede pasar es que el Gobierno nacional los saque de la segmentación y que la provincia no les dé tarifa social. Muchas veces las provincias terminan reclamando a Nación cosas que tienen a mano. En Mendoza ha caído casi 2% la cantidad de beneficiarios de tarifa social cuando sabemos que la situación es difícil. Entonces lo que termina pasando es que se le reclama sobre la segmentación a la Nación cuando hay miles de mendocinos que podrían pagar menos si ingresaran al régimen social. Por eso es importante tenerlo vigente".

Sergio Massa en el acto realizado este lunes. Foto: ALF PONCE / MERCADO.

El planteó que se coló casi de imprevisto en el discurso de Massa responde a una proyecto de ley presentado en la Legislatura con la autoría del diputado Jorge Difonso (de muy buena relación con Massa) y con la firma de los legisladores José María Videla, Mauricio Torres, Edgardo González, Emanuel Fugazzotto y José Luis Ramón.

El mismo propone: "Solicitamos al Poder ejecutivo provincial exceptuar por esta temporada el pago de agua a Irrigación, de los impuestos provinciales, a lo que agregamos en este caso, hacer las gestiones necesarias para la reducción de la tarifa eléctrica para las zonas afectadas. Redúzcase la tarifa de energía eléctrica al 40%, con tratamiento similar a la tarifa Social, para todo el sector de nuestra provincia declarado en Emergencia por el Poder Ejecutivo Provincial" bajo la fundamentación de que "en este contexto inflacionario de una economía que castiga el poder adquisitivo de los argentinos, al que Mendoza no es ajena; pone en crisis la sustentabilidad social, produciendo más pobreza y menor calidad de vida en escalas descendentes alarmantes.

La respuesta del Gobierno provincial

El ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, se mostró sorprendido ante este pedido en específico manifestado por Massa. "Es muy bueno que venga y proponga algunas soluciones para la economía mendocina y otras provincias. Para otras medidas faltan precisiones", valoró sobre la visita del equipo económico nacional.

Pero al ser consultado por la reducción de las tarifas de electricidad, subrayó no haber estado en sintonía con la solicitud que hizo en el escenario el ministro Massa. "En Mendoza existe desde hace casi 30 años un subsidio al riego agrícola que cubre en promedio a los productores que tienen 50 hectáreas. La verdad es que no sé qué quiso decir", dijo Vaquié.