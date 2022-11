El libro de Esteban Bullrich confirmó una nueva sociedad política de cara al 2023

El exdiputado nacional Luis Petri está lanzado en su campaña de cara al 2023 y cada vez se acerca más al exgobernador Julio Cobos. En primera fila el exvicepresidente asistió a la presentación del libro "Esteban Bullrich, Guerrero del Silencio” del periodista Pablo Sirvén. En los últimos días, Petri y Cobos han estrechado filas y así se pudo confirmar el sábado.

En un emotivo acto, que contó con la presencia de la periodista Cristina Pérez como moderadora, hubo anécdotas acerca de la grandeza de Esteban Bullrich e incluso se proyectó un video que el exsenador envió para la ocasión. “Yo estaba en el Senado con él cuando lo despedimos. Sus palabras nos emocionaban y no queríamos que se fuera, hasta la propia presidenta del Senado, Cristina Fernández, le pidió seguir en la casa trabajando, él le contestó y ahí terminó: no hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, recordó Julio Cobos en la sede de la Fundación Mendocinos por el Futuro que encabeza Luis Petri.

En la fundación Mendocinos por el Futuro, en la presentación del libro “Esteban Bullrich, Guerrero del silencio” de @psirven, con la moderación de @Cris_noticias

Un justo reconocimiento a la figura, a la lucha y al ejemplo que nos da @estebanbullrich

— Julio Cobos (@juliocobos) November 5, 2022

De a poco el diputado nacional comienza a inclinar su apoyo hacia la potencial candidatura de Luis Petri, que en los últimos meses se ha reunido con distintos referentes de Juntos por el Cambio como Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Mauricio Macri.

“La esperanza y el legado que él quiere dejar y transmitir a todos los argentinos: el pasado no nos determina, el futuro depende de lo que hacemos hoy y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de actuar. Más allá de las crisis, de los tropiezos y de los desencuentros, los argentinos y los mendocinos tenemos la oportunidad de recomenzar desde hoy”, concluyó Luis Petri, agradeciendo a todos los presentes y al propio Bullrich, que siguió la transmisión por redes sociales.

Un libro inspirador

Respecto al libro, Luis Petri destacó: "En momentos de una Argentina convulsionada, caótica, con falta de liderazgos e incertidumbre, que aparezca un emergente como Esteban, que viene a iluminarnos con su ejemplo. Una persona que durante toda su vida política tuvo una gran vocación por lo público".

Por su parte, Cristina Pérez elogió al autor del libro por su capacidad de sintetizar la grandeza de Esteban Bullrich. “Pablo para mí escribió el evangelio de un hombre real, que merece el Dios que ama y que está convirtiendo su martirio y su calvario en una ofrenda para su país y para todos nosotros, mostrándonos que aún en lo más duro se puede estar de pie cuando no se está de pie. Esto trasciende de lo periodístico porque hay que tener el corazón muy abierto para acercarse al dolor y sentirlo para contarlo. Encima encontró a una familia llena de luz y a un hombre que hoy es un líder político más que nunca; sin un hilo de voz y con la voz más fuerte que jamás haya tenido", expresó.

— Luis Petri (@luispetri) November 6, 2022

“Me llamó alguien de la editorial para decirme que querían que yo lo escribiera y era difícil. Una persona que no habla, que no se mueve. No quería escribir un libro morboso, tampoco quería molestarlo. Charlamos, me dijo que sí y los empecé a visitar buscando por dónde iba a entrar a esta historia. Y su personalidad, la resiliencia, el empuje, eso de no quedarse hundido, esa familia tan luminosa, con cinco chicos de 8 a 20 años, donde se permiten tener alegría en la adversidad”, remarcó Pablo Sirvén.