Una encuesta sobre Mauricio Macri arrojó polémicos resultados

Una polémica encuesta sobre Mauricio Macri reveló con qué palabras identifica el electorado al ex presidente. La mayoría optó por las palabras "honesto" y "gato" para definir al fundador del PRO que todavía no se baja de la carrera por la sucesión presidencial.

La encuesta de la consultora Giacobbe revela la fractura del electorado en torno a la figura de Mauricio Macri. En segundo término, las palabras que más identifican al dirigente de Juntos por el Cambio son "líder" y "tibio" a pesar de la radicalización del discurso del ex presidente quien reclama aplicar un fuerte ajuste de la economía incluyendo una reforma laboral y jubilatoria. También se destacan las palabras "chorro" e "inútil" para identificar a Macri cuya figura parece no terminar de consolidarse entre el sector de la opinión pública que lo definió con "no sabe/no contesta".

Anoche Mauricio Macri calificó como "una vergüenza" la medida tomada por los legisladores de Tierra del Fuego, donde los empleados públicos podrán jubilarse solamente con 20 años de aportes, de acuerdo con un proyecto que fue sancionado por unanimidad. "Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FdT y JxC", puntualizó el exmandatario a través de un mensaje que publicó en la red social Twitter.

Además, señaló que en esa provincia "Flexibilizaron los requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad".

Este martes además Mauricio Macri repitió su pronóstico sobre el fin del "populismo", aseguró que si Juntos por el Cambio llega al Gobierno concretará "todas las reformas" que en su gestión eran consideradas "políticamente incorrectas" y dijo coincidir con una serie de medidas enunciadas por su par español Mariano Rajoy, quien habló de "poner orden" en las cuentas, bajar el gasto público y hacer cambios en las normativas laboral y previsional.

"Creo con convicción que el año que viene se acaba el populismo en Argentina por largas décadas", reiteró Macri al exponer en un foro organizado por la consultora Abeceb en el Yacht Club de Puerto Madero, donde compartió un panel con Rajoy, exjefe del Gobierno de España y dirigente del Partido Popular, y otros expresidentes del espectro de la centroderecha regional como el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Álvaro Uribe.