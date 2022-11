Lavagna aseguró que los resultados definitivos del Censo Nacional estarán en el 2023

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, reiteró que los resultados preliminares "no se difundieron en la fecha prevista porque un número significativo de planillas resumen que se completaron el día del Censo no cumplen los estándares de calidad suficientes" y añadió que "los resultados definitivos estarán en 2023".

"Una cosa son esas planillas, que resumen la información sobre la cantidad de población y solo se utilizan para los resultados preliminares, y otra muy diferente es la base de datos completa que surge de la combinación entre el Censo digital y el escaneo de cédula censal", afirmó el funcionario en un hilo de tuits.

Lavagna aseguró que "una vez combinada la base de los cuestionarios en papel con la del Censo digital (50% de las viviendas del país eligieron esta modalidad), vamos a poder difundir, primero, los resultados preliminares que no se pudieron realizar con las planillas y, en 2023, los definitivos".



Explicó además que los controles permanentes que se realizan sobre el proceso de lectura óptica, "se desprende que contamos con datos de calidad para iniciar los complejos procesamientos estadísticos (incluyen tareas de consistencia) que tenemos por delante en el @INDECArgentina"



"Hay que destacar un detalle no menor: son los resultados definitivos -que siempre estuvieron planificados para 2023- y no los preliminares los que se utilizan para actualizar normas muy importantes, como la distribución de recursos coparticipables", afirmó Lavagna.



Dijo además que en la Argentina y en el mundo, "el procesamiento de los resultados de un censo demanda más de 12 meses de trabajo. Tratar de apurar los tiempos naturales podría redundar en datos menos robustos".



"Es muy importante que los equipos técnicos puedan trabajar con independencia y rigurosidad, tal como lo establecen los principios fundamentales de la estadística oficial que guían al @INDECArgentina", concluyó el funcionario.